दिल्ली के मुस्तफाबाद में अग्निकांड से मचा कोहराम! इमारत में लगी भीषण आग, एक की मौत

Edited By Mansa Devi,Updated: 26 Dec, 2025 05:53 PM
नेशनल डेस्क: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद में शुक्रवार सुबह चार मंजिला एक इमारत में आग लगने से 20 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई और एक व्यक्ति झुलस गया। अग्निशन सेवा के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिस व्यक्ति की जान चली गयी, उसकी पहचान जुनैद के रूप में हुई है, जबकि झुलस गये आदमी की पहचान भी नहीं हो पायी है।
अधिकारी ने बताया, ‘‘इमारत में आग लगने की सूचना सुबह 6:24 बजे मिली। आग घरेलू सामानों में लगी। हमने दमकल की पांच गाड़ियां मौके पर भेजीं। इस इमारत में भूतल और तीन अन्य तल हैं।'' इस घटना को लेकर अन्य विवरण की प्रतीक्षा है।