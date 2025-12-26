Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | Heavy Rain Alert: अगले 3 दिनों तक भारी बारिश के साथ तेज हवाओं की चेतावनी, पड़ेगी कड़ाके की ठंड, IMD का इन राज्यों में अलर्ट

Heavy Rain Alert: अगले 3 दिनों तक भारी बारिश के साथ तेज हवाओं की चेतावनी, पड़ेगी कड़ाके की ठंड, IMD का इन राज्यों में अलर्ट

Edited By Updated: 26 Dec, 2025 08:26 PM

heavy rain and strong winds are expected for the next three days imd alert

देश में मौसम का मिज़ाज तेजी से बदल रहा है। मानसून के बाद भी कई राज्यों में बारिश जारी है। IMD ने 27, 28 और 29 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली और राजस्थान में ठंड, कोहरा और शीतलहर की...

नेशनल डेस्कः देशभर में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मानसून के बाद भी कई राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि उत्तर भारत में ठंड ने दस्तक दे दी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 27, 28 और 29 दिसंबर को देश के कई हिस्सों में भारी बारिश, तेज हवाओं, कोहरे और शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया है। कुछ राज्यों में जहां जोरदार बारिश की संभावना है, वहीं दिल्ली-राजस्थान समेत कई इलाकों में कड़ाके की ठंड लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। IMD ने अगले 3 दिनों तक भारी बारिश के साथ तेज हवाओं की चेतावनी दी है।

हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर

हिमाचल प्रदेश में मानसून के दौरान अच्छी बारिश देखने को मिली थी। मानसून के बाद कुछ समय के लिए बारिश थमी जरूर थी, लेकिन अब एक बार फिर राज्य में मौसम सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार 27, 28 और 29 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में जोरदार बारिश होने की संभावना है।

तमिलनाडु में तेज बारिश और हवाओं का अलर्ट

और ये भी पढ़े

तमिलनाडु में भी मानसून के दौरान अच्छी बारिश हुई थी और इसके बाद भी बारिश का सिलसिला जारी रहा। अब यहां मौसम का मिज़ाज बदलने वाला है। IMD ने चेतावनी दी है कि 27, 28 और 29 दिसंबर को राज्य में तेज बारिश के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं।

भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग के मुताबिक 27, 28 और 29 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, अंडमान-निकोबार, पुडुचेरी और कराईकल में रुक-रुक कर जोरदार बारिश होने की संभावना है।

कड़ाके की ठंड

राजस्थान और दिल्ली में मानसून के दौरान और उसके कुछ समय बाद तक अच्छी बारिश दर्ज की गई थी। अब इन इलाकों में मौसम पूरी तरह बदल चुका है और ठंड का असर बढ़ने लगा है। IMD के अनुसार 27, 28 और 29 दिसंबर को राजस्थान और दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। राजस्थान के कई जिलों और दिल्ली में सुबह के समय घना कोहरा छाने की संभावना है। साथ ही सुबह और रात के समय शीतलहर चलने का भी अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि, दिन के समय धूप निकलने से लोगों को कुछ राहत मिल सकती है।


 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!