बड़ा हादसा: हंसते-खेलते परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़! कार पेड़ से टकराई, 2 लोगों की मौत, 4 घायल

नेशनल डेस्क: बेंगलुरु के बाहरी इलाके में एक कार के सड़क किनारे पेड़ से टकरा जाने के कारण एक ही परिवार के दो लोगों की मौत हो गई और चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान हरीश शास्त्री (39) और उसके पिता वीरभद्र (80) के रूप में हुई है।



पुलिस के अनुसार, यह हादसा 25 दिसंबर को शाम करीब छह बजे बेंगलुरु ग्रामीण जिले के नेलमंगला तालुक स्थित थोटगेरे क्रॉस के पास उस वक्त हुआ जब परिवार अपने गांव से घर लौट रहा था। उसने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला कि चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और कार पेड़ से जा टकराई।



पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हरीश और वीरभद्र की मौके पर ही मौत हो गई जबकि परिवार के अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्होंने बताया कि घायलों को नेलमंगला के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज जारी है। अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।