मिडल ईस्ट में कोहराम! दुबई International Airport पर ईरानी मिसाइलों का हमला, 4 कर्मचारी घायल

Edited By Mansa Devi,Updated: 01 Mar, 2026 12:16 PM
ईरान और US के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। ईरान ने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (DXB) पर मिसाइल दागी है, जिसका निशाना इस इलाके में US के बेस हैं।
Dubai: ईरान और US के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। ईरान ने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (DXB) पर मिसाइल दागी है, जिसका निशाना इस इलाके में US के बेस हैं। यह कन्फर्म हो गया है कि इस हमले में एयरपोर्ट के 4 कर्मचारी घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत मेडिकल मदद दी गई है। इस हमले से एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी मच गई है।
दुबई मीडिया ऑफिस और एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि मिसाइल एयरपोर्ट के एक हिस्से में गिरी, जिससे वहां थोड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि, राहत की बात यह रही कि हालात पर तुरंत काबू पा लिया गया। घटना के तुरंत बाद इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमों को तैनात किया गया और सुरक्षा कारणों से पहले से मौजूद इमरजेंसी प्लान के मुताबिक ज़्यादातर टर्मिनल से यात्रियों को खाली करा लिया गया।
जानकारी के मुताबिक, दुबई एयरपोर्ट्स ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए कन्फर्म किया है कि संबंधित अधिकारी हालात को संभाल रहे हैं और जल्द ही आगे की जानकारी दी जाएगी।