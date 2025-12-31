New Year Celebration से पहले अस्पताल पहुंची इस फेमस एक्टर की Ex Wife, हुई ये खतरनाक बीमारी

Edited By Rohini Oberoi, Updated: 31 Dec, 2025 11:32 AM

साल 2026 के स्वागत की तैयारियों के बीच मशहूर फिल्म डायरेक्टर और आमिर खान की पूर्व पत्नी किरण राव को अचानक अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। नए साल के जश्न से ठीक पहले उन्हें पेट में असहनीय दर्द हुआ जिसके बाद मुंबई के सर एचएन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में...

Kiran Rao Health Update : साल 2026 के स्वागत की तैयारियों के बीच मशहूर फिल्म डायरेक्टर और आमिर खान की पूर्व पत्नी किरण राव को अचानक अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। नए साल के जश्न से ठीक पहले उन्हें पेट में असहनीय दर्द हुआ जिसके बाद मुंबई के सर एचएन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में उनकी इमरजेंसी सर्जरी की गई। अब वह पूरी तरह ठीक होकर घर लौट चुकी हैं।

क्या हुआ किरण राव के साथ?

किरण राव ने सोशल मीडिया पर अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि वह न्यू ईयर पार्टी की तैयारी कर रही थीं लेकिन तभी कुदरत ने उन्हें ब्रेक लेने पर मजबूर कर दिया। जांच में पता चला कि उनके अपेंडिक्स में गंभीर सूजन है और उसका साइज बढ़कर 12 मिमी हो गया है। डॉक्टरों ने तुरंत लैप्रोस्कोपिक सर्जरी (Laparoscopic Surgery) के जरिए उनके अपेंडिक्स को बाहर निकाला। सर्जरी के बाद उन्हें दवा से हल्का रिएक्शन भी हुआ जिससे उनके होंठों पर सूजन आ गई थी लेकिन अब वह खतरे से बाहर हैं।

Appendicitis क्या है और क्यों होता है?

अपेंडिक्स हमारी बड़ी आंत से जुड़ी एक छोटी सी नली जैसी संरचना होती है। जब इस नली के रास्ते में मल (Stool), संक्रमण या सूजन की वजह से रुकावट आ जाती है तो वहां बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। इससे अपेंडिक्स सूज जाता है और उसमें पस भर सकता है। अगर समय पर इलाज न हो तो यह फट भी सकता है जो जानलेवा साबित होता है।

इन लक्षणों को कभी न करें नजरअंदाज

किरण राव ने सही समय पर डॉक्टर से संपर्क किया जिससे वे बड़े खतरे से बच गईं। अपेंडिसाइटिस के लक्षण इस प्रकार हैं:

दर्द की शुरुआत: दर्द पहले नाभि (Navel) के पास शुरू होता है और फिर पेट के दाहिने निचले हिस्से (Lower Right Abdomen) में शिफ्ट हो जाता है।

चलने-फिरने में तकलीफ: खांसने, छींकने या तेज चलने पर दर्द का बढ़ना।

अन्य संकेत: जी मिचलाना, उल्टी आना, हल्का बुखार और भूख न लगना।

इलाज और बचाव के तरीके

आजकल चिकित्सा विज्ञान इतना उन्नत है कि अपेंडिक्स का इलाज बहुत आसान हो गया है: