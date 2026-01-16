Main Menu

AAP सभी सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग करके पंजाब केसरी को दबाने का प्रयास कर रही : बांसुरी स्वराज

Edited By Updated: 16 Jan, 2026 07:10 PM

aap is trying to suppress punjab kesari by misusing all government mechanisms

नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की सांसद बांसुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने भाजपा के सोशल मीडिया अकाउंट 'X' पर एक वीडियो साझा करते हुए दावा किया कि पंजाब केसरी समूह को योजनाबद्ध तरीके से निशाना बनाया गया।

नेशनल डेस्क: नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की सांसद बांसुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने भाजपा के सोशल मीडिया अकाउंट ‘X’ पर एक वीडियो साझा करते हुए दावा किया कि पंजाब केसरी समूह को योजनाबद्ध तरीके से निशाना बनाया गया।

बांसुरी स्वराज ने कहा कि 31 अक्टूबर 2025 को पंजाब केसरी ग्रुप ने एक लेख प्रकाशित किया था, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आलोचना की गई थी। इस आलोचना से असहज होकर आम आदमी पार्टी की सरकार ने बदले की भावना से कार्रवाई शुरू कर दी।

पहले आर्थिक दबाव, फिर सरकारी तंत्र का इस्तेमाल

सांसद के मुताबिक, जनवरी से पहले ही पंजाब केसरी पर economic coercion यानी आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश की गई। सबसे पहले सरकारी विज्ञापनों पर रोक लगाई गई, ताकि मीडिया समूह को आर्थिक रूप से कमजोर किया जा सके।

11 से 15 जनवरी के बीच एक के बाद एक रेड

बांसुरी स्वराज ने आरोप लगाया कि इसके बाद 11 जनवरी से 15 जनवरी के बीच सरकार ने सभी सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग किया। इस दौरान करीब 9 अलग-अलग विभागों और एजेंसियों को इस्तेमाल कर पंजाब केसरी के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी कराई गई।

उन्होंने कहा कि इस तरह से मीडिया संस्थान पर दबाव बनाना और उसे डराने की कोशिश करना बेहद गंभीर और लोकतंत्र के लिए खतरनाक है।

लोकतंत्र और प्रेस की आज़ादी पर सवाल

सांसद बांसुरी स्वराज ने इस पूरे घटनाक्रम को प्रेस की स्वतंत्रता पर सीधा हमला बताया और कहा कि अगर सरकार की आलोचना करने पर मीडिया को इस तरह निशाना बनाया जाएगा, तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए बेहद चिंताजनक संकेत है।

