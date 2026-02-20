Main Menu

पैरों के तलवों में हो रही है जलन? हो सकता है इन गंभीर बीमारियों का शुरुआती लक्षण

20 Feb, 2026 06:53 PM

burning sensation in feet could be a sign of of these serious diseases

पैरों के तलवों में जलन सिर्फ असुविधा नहीं बल्कि कई गंभीर बीमारियों का संकेत हो सकती है। यह डायबिटीज, थायराइड, विटामिन बी12 या बी6 की कमी, किडनी और लिवर की समस्याओं या फंगल इंफेक्शन के कारण हो सकती है। अत्यधिक शराब, दवाइयों के साइड इफेक्ट या रक्त...

नेशनल डेस्क : पैरों के तलवों में अचानक जलन महसूस होना केवल असुविधा नहीं बल्कि कई बार गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का शुरुआती संकेत भी हो सकता है। यह समस्या चलते-चलते या बैठे-बैठे महसूस हो सकती है और अक्सर इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। आइए जानते हैं पैरों में तलवों की जलन के संभावित कारण और इससे राहत पाने के उपाय।

पैरों के तलवों में जलन क्यों होती है?

1. डायबिटीज (Diabetes)

डायबिटीज के मरीजों में ब्लड शुगर लेवल बढ़ने से नसों को नुकसान पहुँचता है, जिसे डायबेटिक न्यूरोपैथी कहा जाता है। इसमें पैरों के तलवों में चुभन या जलन जैसी अनुभूति होती है।

2. विटामिन बी12 की कमी (Vitamin B12 Deficiency)

अगर शरीर में विटामिन बी12 की कमी हो जाए तो नसों का कार्य प्रभावित होता है। इसके अलावा विटामिन बी6 और बी9 की कमी भी पैरों में जलन का कारण बन सकती है।

3. थायराइड की समस्या (Thyroid Issues)

थायराइड के हार्मोन असंतुलन से पैरों की नसों पर दबाव पड़ता है और जलन या दर्द की शिकायत हो सकती है।

4. किडनी या लिवर की बीमारी (Kidney & Liver Problems)

किडनी और लिवर टॉक्सिंस को शरीर से बाहर निकालते हैं। इन अंगों में समस्या होने पर टॉक्सिंस शरीर में जमा हो जाते हैं, जिससे नसों में जलन महसूस होती है।

5. फंगल इंफेक्शन (Fungal Infection)

एथलीट फुट जैसी फंगल इन्फेक्शन के कारण पैरों में खुजली, लालिमा और तलवों में जलन हो सकती है।

6. अन्य कारण

  • अत्यधिक शराब का सेवन
  • पैरों तक सही खून न पहुंचना
  • दवाइयों के साइड इफेक्ट

तुरंत राहत पाने के उपाय

  • ठंडे पानी में पैरों को डुबोएं : जलन को कम करने के लिए कुछ मिनटों के लिए पैरों को ठंडे पानी में रखें।
  • सरसों का तेल : पैरों की हल्की मालिश करने से आराम मिलता है।
  • गुनगुने पानी में एप्सम सॉल्ट : इसमें पैरों को भिगोने से जलन कम होती है।

विशेषज्ञ की सलाह

अगर पैरों में जलन बार-बार महसूस हो या लंबे समय तक बनी रहे, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। यह किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या का संकेत भी हो सकता है, जैसे डायबिटीज, थायराइड या किडनी-लिवर की समस्या। समय पर जांच और सही इलाज से परेशानी को कम किया जा सकता है।


 

