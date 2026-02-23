Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | Delhi Noida Flyway: लगभग 24 दिनों तक रात के समय बंद रहेगा फ्लाईवे, चेक करें Timing और ट्रैफिक एडवाइजरी

Delhi Noida Flyway: लगभग 24 दिनों तक रात के समय बंद रहेगा फ्लाईवे, चेक करें Timing और ट्रैफिक एडवाइजरी

Edited By Updated: 23 Feb, 2026 01:33 PM

dnd flyway traffic advisory delhi noida flyway dnd

अगर आप Delhi और Noida के बीच रोजाना सफर करते हैं, तो अगले कुछ दिन आपकी रातों की नींद और सफर का गणित बिगाड़ सकते हैं। दिल्ली-नोएडा डायरेक्ट फ्लाई-वे (DND) पर मरम्मत का बड़ा काम शुरू होने जा रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक पुलिस ने रूट में बड़े बदलाव किए...

नेशनल डेस्क:  अगर आप Delhi और Noida के बीच रोजाना सफर करते हैं, तो अगले कुछ दिन आपकी रातों की नींद और सफर का गणित बिगाड़ सकते हैं। दिल्ली-नोएडा डायरेक्ट फ्लाई-वे (DND) पर मरम्मत का बड़ा काम शुरू होने जा रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक पुलिस ने रूट में बड़े बदलाव किए हैं। यह पाबंदी 22 फरवरी से शुरू होकर 18 मार्च 2026 तक (करीब 24 दिन) जारी रहेगी।

7 घंटे के लिए थम जाएगी रफ्तार
सड़क की हालत सुधारने और उसे नया जैसा बनाने के लिए प्रशासन ने रात का वक्त चुना है। हर रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक DND फ्लाई-वे पर गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह बंद या डायवर्ट रहेगी। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि मरम्मत का काम carriage-way पर होना है, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से रात के इन 7 घंटों में ट्रैफिक को दूसरे रास्तों पर मोड़ना जरूरी है। हालांकि, दिन के समय पीक ऑवर्स में लोगों को राहत रहेगी।

इन रास्तों का करना होगा इस्तेमाल
जाम के झाम से बचने के लिए Traffic Police ने दो खास वैकल्पिक रास्ते सुझाए हैं। अगर आप महामाया की तरफ से दिल्ली जाने की सोच रहे हैं, तो 18 मार्च तक आपको दलित प्रेरणा स्थल से सीधा रास्ता पकड़कर चिल्ला बॉर्डर के जरिए दिल्ली में दाखिल होना होगा। वहीं, जो लोग रजनीगंधा या Sector-16 की तरफ से DND टोल की ओर बढ़ेंगे, उन्हें Toll से ही U-Turn लेना पड़ेगा और चिल्ला होकर अपनी मंजिल तक पहुंचना होगा।

PunjabKesari

सावधानी में ही समझदारी
ट्रैफिक विभाग ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा की योजना इन बदलावों को ध्यान में रखकर ही बनाएं। रात के समय DND का रुख करने के बजाय चिल्ला बॉर्डर वाले रास्ते का चुनाव करना ही बेहतर होगा ताकि आप बिना किसी परेशानी के समय पर पहुंच सकें। प्रशासन का लक्ष्य 18 मार्च तक इस काम को पूरा कर सड़क की गुणवत्ता में सुधार करना है।

और ये भी पढ़े


 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!