IPL 2025 LIVE मैच में बवाल! अभिषेक शर्मा और दिग्वेश राठी में भिड़ंत, हाथापाई की नौबत

नेशनल डेस्क: IPL 2025 का रोमांच अपने चरम पर है और 19 मई को खेले गए लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के मुकाबले ने दर्शकों को भरपूर ड्रामा, एक्शन और विवाद दिया। मुकाबला भले ही बल्ले और गेंद के बीच था, लेकिन बीच मैदान पर जुबानी जंग ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। एसआरएच के धमाकेदार ओपनर अभिषेक शर्मा और एलएसजी के स्पिनर दिग्वेश राठी के बीच हुआ टकराव चर्चा का केंद्र बन गया है।

मैच में क्या हुआ?

लखनऊ सुपर जायंट्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दमदार स्कोर खड़ा किया। टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 207 रन बनाए। मिचेल मार्श (65 रन, 39 गेंद), एडेन मार्करम (61 रन, 38 गेंद) और निकोलस पूरन (45 रन, 26 गेंद) ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। ये मुकाबला लखनऊ के लिए 'करो या मरो' जैसा था, क्योंकि हार उन्हें प्लेऑफ की दौड़ से बाहर कर सकती थी।

A heated argument between Abhishek Sharma and Digvesh Rathi. pic.twitter.com/Rc0bjMu3t7

207 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की शुरुआत कुछ खास नहीं रही, लेकिन अभिषेक शर्मा ने अकेले दम पर मुकाबले में जान डाल दी। उन्होंने सिर्फ 20 गेंदों में 59 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 6 छक्के शामिल थे। रवि बिश्नोई के एक ओवर में उन्होंने लगातार 4 छक्के भी जड़ डाले।

टकराव की वजह क्या रही?

7.3 ओवर में स्पिनर दिग्वेश राठी ने अभिषेक शर्मा को आउट कर दिया और इसके बाद उन्होंने अपना चर्चित 'नोटबुक सेलिब्रेशन' किया। शायद यही सेलिब्रेशन अभिषेक को नागवार गुजरा। पवेलियन लौटते वक्त दोनों खिलाड़ियों के बीच तीखी बहस हो गई, जो कुछ देर तक चलती रही। लखनऊ के खिलाड़ी और अंपायरों ने मामले को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन दोनों युवा खिलाड़ी एक-दूसरे से भिड़े रहे।

Digvesh Rathi celebration on....🔥



DENGEROUS Abhishek Sharma gone ..



Abhishek Sharma isn't look happy with his notebook celebration 👀

.#LSGvSRH #SRHvLSG #LSGvsSRH #SRHvsLSG pic.twitter.com/36g3Julj7g