बेंगलुरु के इस कपल ने 2025 में उड़ाए 47 लाख, घर के खर्चे से लेकर ट्रेवल तक दिया पाई-पाई हिसाब

सोशल मीडिया पर अक्सर ग्लैमरस लाइफ दिखाई जाती है, लेकिन बेंगलुरु के एक कंटेंट क्रिएटर कपल ने कैमरे के सामने अपनी जिंदगी का वो हिस्सा रख दिया, जिस पर आमतौर पर लोग बात करने से कतराते हैं—पैसे का पूरा हिसाब. साल 2025 में अपने हर खर्च को खुलेआम साझा कर...

नेशनल डेस्क: सोशल मीडिया पर अक्सर ग्लैमरस लाइफ दिखाई जाती है, लेकिन बेंगलुरु के एक कंटेंट क्रिएटर कपल ने कैमरे के सामने अपनी जिंदगी का वो हिस्सा रख दिया, जिस पर आमतौर पर लोग बात करने से कतराते हैं—पैसे का पूरा हिसाब. साल 2025 में अपने हर खर्च को खुलेआम साझा कर प्रकृति अरोड़ा और आशीष कुमार ने इंटरनेट यूजर्स को चौंका दिया। इंस्टाग्राम पर वायरल हुए वीडियो में इस कपल ने बताया कि उन्होंने एक साल में कुल मिलाकर करीब 47 लाख रुपये खर्च किए. न कोई छुपा हुआ खर्च, न गोल-मोल जवाब—सीधा और साफ ब्रेकअप।

किराया, फिटनेस और रोजमर्रा की जरूरतें

कपल बेंगलुरु में किराए के फ्लैट में रहते हैं, जिस पर साल भर में लगभग 5 लाख रुपये खर्च हुए. फिटनेस को प्राथमिकता देने की वजह से पर्सनल ट्रेनर और पिलाटेस मेंबरशिप पर 1 लाख रुपये लगाए गए। ग्रॉसरी, हेल्दी सलाद ऑर्डर और बाहर खाने-पीने पर करीब 2.5 लाख रुपये खर्च हुए।

घर के बिल से लेकर कैब तक

हाउस हेल्प, मेंटेनेंस चार्ज, बिजली-पानी के बिल और अलग-अलग ऐप सब्सक्रिप्शन मिलाकर 1.5 लाख रुपये गए। इसके अलावा ग्रूमिंग, कैब ट्रैवल और छोटे-मोटे खर्चों ने 1.3 लाख रुपये और जोड़ दिए।

ट्रैवल बना सबसे बड़ा खर्च

इस कपल का सबसे बड़ा बजट ट्रैवल पर गया. साल 2025 में उन्होंने 63 फ्लाइट्स लीं, 6 महाद्वीपों में 13 देशों की यात्रा की और 121 रातें होटल या एयरबीएनबी में बिताईं. सिर्फ घूमने-फिरने पर ही उनका खर्च लगभग 29 लाख रुपये पहुंच गया.

कंटेंट क्रिएशन और शॉपिंग भी कम नहीं

कंटेंट क्रिएटर होने के चलते कैमरा, गैजेट्स और अन्य टूल्स अपग्रेड करने पर 2.5 लाख रुपये खर्च हुए. वहीं शॉपिंग, एक्सेसरीज़ और ‘मैचिंग लव बैंड्स’ जैसी चीजों पर करीब 4 लाख रुपये गए.

पैसों को लेकर बदली सोच

कपल ने बताया कि पहले पैसे की बातें उन्हें असहज कर देती थीं, लेकिन अब रेगुलर फाइनेंशियल रिव्यू ने उनकी असुरक्षाएं दूर कर दी हैं. उनका मानना है कि खर्चों को समझना और लिखकर देखना हर किसी के लिए जरूरी है. उन्होंने लोगों को सलाह दी कि यही सही वक्त है पेन और पेपर उठाकर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पर काम करने का.

सोशल मीडिया का रिएक्शन

वीडियो सामने आते ही लोगों के कमेंट्स की बाढ़ आ गई. किसी ने मजाक में लिखा कि “इन्होंने तो बिना बोले ही हमें गरीब साबित कर दिया,” तो किसी ने सवाल किया कि “इतनी लाइफस्टाइल के लिए कमाई क्या है?” वहीं कई यूजर्स ने उनकी ईमानदारी और खुलकर जीने के अंदाज की तारीफ भी की.

