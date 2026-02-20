Agniveer Recruitment 2026: अग्निवीर भर्ती में बड़ा बदलाव: उम्र सीमा बढ़ी, अब 1 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन संभव

Edited By Anu Malhotra, Updated: 20 Feb, 2026 09:51 AM

देश सेवा का जज्बा और सीने में सेना की वर्दी पहनने का जुनून रखने वाले युवाओं के लिए भारतीय सेना ने खुशियों का पिटारा खोल दिया है। अग्निवीर भर्ती 2026 की आधिकारिक घोषणा के साथ ही आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस बार की भर्ती केवल एक अवसर नहीं,...

नई दिल्ली: देश सेवा का जज्बा और सीने में सेना की वर्दी पहनने का जुनून रखने वाले युवाओं के लिए भारतीय सेना ने खुशियों का पिटारा खोल दिया है। अग्निवीर भर्ती 2026 की आधिकारिक घोषणा के साथ ही आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस बार की भर्ती केवल एक अवसर नहीं, बल्कि युवाओं की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने वाला एक बड़ा कदम भी है।

आयु सीमा में बड़ा बदलाव: अब 22 साल तक के युवा बनेंगे 'अग्निवीर'

इस साल की भर्ती की सबसे बड़ी और राहत भरी खबर इसकी उम्र सीमा को लेकर है। युवाओं की मांग को देखते हुए सेना ने ऊपरी आयु सीमा को 21 से बढ़ाकर 22 वर्ष कर दिया है।

पात्रता: 17½ वर्ष से 22 वर्ष।

कट-ऑफ डेट: आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर होगी।

जन्म तिथि: उम्मीदवार का जन्म 1 जुलाई 2005 से 1 जुलाई 2009 के बीच होना अनिवार्य है।

शैक्षिक योग्यता: अपनी पसंद के पद के लिए चुनें सही राह

भर्ती को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है, ताकि हर योग्यता वाले युवा को मौका मिल सके:

पद का नाम अनिवार्य योग्यता अंक प्रतिशत की शर्त अग्निवीर जनरल ड्यूटी (GD) 10वीं पास कुल 45% अंक (हर विषय में न्यूनतम 33%) अग्निवीर टेक्निकल 12वीं (Physics, Math, English) कुल 50% अंक अग्निवीर क्लर्क / स्टोर कीपर 12वीं पास कुल 60% अंक (English & Math/Accounts में 50%) अग्निवीर ट्रेड्समैन 8वीं या 10वीं पास हर विषय में न्यूनतम 33% अंक विमेन मिलिट्री पुलिस (GD) 10वीं पास कुल 45% अंक नर्सिंग असिस्टेंट 12वीं (Phy, Chem, Bio, Eng) कुल 50% अंक

आवेदन कैसे करें और महत्वपूर्ण तारीखें

अगर आप इन मापदंडों पर खरे उतरते हैं, तो देर न करें। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है:

आधिकारिक वेबसाइट: सबसे पहले joinindianarmy.nic.in पर जाएं।

रजिस्ट्रेशन: अपनी सही जानकारी के साथ पोर्टल पर पंजीकरण करें।

अंतिम तिथि: ध्यान रहे, आवेदन करने की आखिरी तारीख 1 अप्रैल 2026 है।

प्रो टिप: अंतिम समय में वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक और तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए समय रहते अपना फॉर्म भर दें।