Ajit Pawar Plane Crash: हादसे से कुछ मिनट पहले डिप्टी CM अजित पवार ने X पर किया आखिरी पोस्ट, सोशल मीडिया पर वायरल

नेशनल डेस्क: महाराष्ट्र के बारामती से एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का एक विमान हादसे में निधन हो गया है। बुधवार सुबह बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान उनका निजी चार्टर्ड प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। समाचार एजेंसी PTI और DGCA ने इस दुखद खबर की पुष्टि की है। बुधवार, 28 जनवरी की सुबह करीब 8:45 बजे, जब उनका विमान बारामती के रनवे पर उतरने की कोशिश कर रहा था, तभी वह हादसे का शिकार हो गया। विमान में आग लग गई और वह पूरी तरह जलकर खाक हो गया।



अजित पवार मुंबई में कैबिनेट की मीटिंग खत्म करने के बाद चुनावी कार्यक्रमों के लिए अपने गृहक्षेत्र बारामती जा रहे थे। वहां 5 फरवरी को होने वाले जिला परिषद चुनावों के लिए उनकी जनसभाएं होनी थीं। इस दर्दनाक हादसे में अजित पवार समेत कुल 5 लोगों की जान चली गई है। मरने वालों में पायलट और उनके निजी कर्मचारी भी शामिल बताए जा रहे हैं। चश्मदीदों के मुताबिक, विमान रनवे पर लैंड करते समय संतुलन खो बैठा और पास के एक खेत में जा गिरा। विमान के गिरते ही जोरदार धमाका हुआ और वह मलबे में तब्दील हो गया।





हैरानी की बात यह है कि हादसे से महज कुछ मिनट पहले (सुबह 8:57 बजे) अजित पवार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर अपना आखिरी संदेश साझा किया था। उन्होंने महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए लिखा था: "महान स्वतंत्रता सेनानी 'पंजाब केसरी' लाला लाजपत राय जी को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। उनकी देशभक्ति हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी।" हालांकि बाद में ये पोस्ट हटा दी गई थी।

जांच और बचाव कार्य

घटना की खबर मिलते ही स्थानीय प्रशासन, पुलिस और मेडिकल टीमें मौके पर पहुंच गईं। DGCA ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि हादसा तकनीकी खराबी की वजह से हुआ या कोई और कारण था। फिलहाल पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर है।