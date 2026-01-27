Halwa Ceremony 2026: बजट 2026 की उलटी गिनती शुरू, हलवा सेरेमनी के साथ लॉक-इन पीरियड का आंरभ

नॉर्थ ब्लॉक में यूनियन बजट 2026-27 की तैयारियां अब अंतिम दौर में पहुंच चुकी हैं। इस मौके पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने परंपरागत हलवा सेरेमनी के जरिए बजट टीम के समर्पण और कड़ी मेहनत का सम्मान किया। यह रस्म बजट प्रक्रिया में बेहद अहम मानी जाती...

बिजनेस डेस्कः नॉर्थ ब्लॉक में यूनियन बजट 2026-27 की तैयारियां अब अंतिम दौर में पहुंच चुकी हैं। इस मौके पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने परंपरागत हलवा सेरेमनी के जरिए बजट टीम के समर्पण और कड़ी मेहनत का सम्मान किया। यह रस्म बजट प्रक्रिया में बेहद अहम मानी जाती है, क्योंकि इसके साथ ही ‘लॉक-इन पीरियड’ की औपचारिक शुरुआत हो जाती है। इसके तहत बजट से जुड़े सभी अधिकारी अगले कुछ दिनों तक पूरी तरह गोपनीय माहौल में नॉर्थ ब्लॉक में ही रहकर काम करेंगे और बाहरी दुनिया से उनका संपर्क सीमित रहेगा।

इस बार का बजट डिजिटल इंडिया की दिशा में एक और मजबूत कदम साबित होने की उम्मीद है। 1 फरवरी 2026 को संसद में पेश किया जाने वाला यह बजट यूनियन बजट मोबाइल ऐप के माध्यम से आम लोगों तक तुरंत पहुंचेगा, जहां इसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में देखा जा सकेगा। कुल मिलाकर, यह बजट सिर्फ आंकड़ों और नीतियों का दस्तावेज नहीं होगा, बल्कि सरकारी कामकाज में गोपनीयता, अनुशासन और तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल का भी प्रतीक बनेगा।