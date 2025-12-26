Main Menu

Recover Lost Aadhaar: आधार कार्ड खो गया और नंबर भी याद नहीं? बिना मोबाइल लिंक के ऐसे पाएं नया कार्ड

Recover Lost Aadhaar: आधार कार्ड आज के समय में एक बहुत जरुरी दस्तावेज बन गया है। इस जरुरी दस्तावेज का खो जाना किसी मुसीबत से कम नहीं है। खासकर तब जब आपको अपना आधार नंबर याद न हो और आपका मोबाइल नंबर भी UIDAI के डेटाबेस में रजिस्टर्ड न हो। ऐसे में आप ऑनलाइन आधार डाउनलोड नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपका आधार वापस नहीं मिल सकता। UIDAI ने ऐसी स्थितियों के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए हैं।

बिना मोबाइल नंबर और आधार नंबर के क्या करें?

अगर आपके पास न आधार नंबर है और न ही लिंक मोबाइल नंबर तो आपको अपने नजदीकी Aadhaar Enrollment Centre पर जाना होगा। यहाँ की प्रक्रिया इस प्रकार है:

1.      नामांकन आईडी (EID): आधार बनवाते समय मिली 28 अंकों वाली Enrollment Slip साथ ले जाएं।

2.      बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन: नामांकन केंद्र पर मौजूद कर्मचारी आपके Fingerprints या आंखों की पुतली (Iris) के जरिए बायोमेट्रिक पहचान करेगा।

3.      ई-आधार की प्राप्ति: आपकी पहचान सुनिश्चित होने के बाद कर्मचारी आपको e-Aadhaar का प्रिंट दे देगा। इसके लिए आपको मात्र 30 रुपये की आधिकारिक फीस देनी होगी।

अगर मोबाइल नंबर लिंक है, तो घर बैठे सुधारें काम

यदि आपका मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा है, तो आप UIDAI की वेबसाइट पर 'Retrieve Lost or Forgotten UID/EID' विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ अपना नाम और मोबाइल नंबर डालकर आप OTP के जरिए अपना आधार नंबर पुनः प्राप्त कर सकते हैं और इसे मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं।

 

