Amarnath Yatra 2026 Date: अमरनाथ यात्रा के नए नियम जारी, आपके पास होने चाहिए ये दस्तावेज, वरना… रुक सकती है आपकी यात्रा

Amarnath Yatra 2026: साल 2026 में अमरनाथ धाम की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक जरूरी जानकारी सामने आई है। इस साल होने वाली यात्रा के लिए नियमों में अहम बदलाव किए गए हैं, बता दें, साल 2026 में यह यात्रा 3 जुलाई 2026 से शुरू होगी और 28...

Amarnath Yatra 2026: साल 2026 में अमरनाथ धाम की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक जरूरी जानकारी सामने आई है। इस साल होने वाली यात्रा के लिए नियमों में अहम बदलाव किए गए हैं, बता दें, साल 2026 में यह यात्रा 3 जुलाई 2026 से शुरू होगी और 28 अगस्त 2026 (रक्षा बंधन) तक चलेगी, जो कुल 57 दिनों की होगी।

नया बदलाव

यात्रा पर जाने वाले श्राद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए 'RFID कार्ड' अनिवार्य कर दिया गया है। जिसे हर यात्री को गले में पहनना होगा। इस कार्ड के जरिए ही प्रशासन यात्रा के दौरान व्यक्ति की लोकेशन को ट्रैक कर सकेगा। इसलिए इस बार बिना RFID टैग के आप यात्रा नहीं कर सकेंगे।

हेल्थ सर्टिफिकेट

यात्रा से पहले हेल्थ सर्टिफिकेट भी जरूरी है। 8 अप्रैल 2026 या उसके बाद जारी अनिवार्य हेल्थ सर्टिफिकेट ही मान्य होगा। यह सर्टिफिकेट केवल अधिकृत डॉक्टर या अस्पताल से ही बनवाना होगा। इसके बिना आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं की जाएगी।

जरूरी दस्तावेज

यात्रा पर जाने से पहले आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है। इसी के आधार पर RFID कार्ड बनेगा। इसके अलावा यात्रा परमिट यानी रजिस्ट्रेशन स्लिप भी जरूरी है। यह ऑनलाइन या अधिकृत बैंक से ले सकते है।

उम्र

अमरनाथ यात्रा के लिए उम्र सीमा भी तय की गई है। इस यात्रा के लिए केवल 13 से 70 साल के लोग ही मान्य होंगे। 6 सप्ताह से अधिक प्रेगनेंट महिलाओं को यात्रा की अनुमति नहीं होगी।

बता दें कि अमरनाथ यात्रा के लिए दो मुख्य मार्ग है जैसे कि बालटाल और पहलगाम। जिस रूट और तारीख का परमिट मिलेगा, उसी के अनुसार यात्रा करनी होगी। नियम तोड़ने पर कार्रवाई हो सकती है।

धोखाधड़ी से बचें

श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अनुसार, केवल आधिकारिक वेबसाइट या अधिकृत बैंक से ही रजिस्ट्रेशन कराएं। किसी एजेंट से बुकिंग न करें।



तीर्थयात्रियों के लिए सावधानियां: