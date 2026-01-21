दिल्ली: बुजुर्ग महिला ने आठवीं मंजिल से कूदकर दी जान

दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में स्थित एक आवासीय इमारत की आठवीं मंजिल से कूदकर 62 वर्षीय महिला ने कथित तौर पर आत्महत्या की। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस को सुबह 8.49 बजे पीसीआर के माध्यम से सरस्वती अपार्टमेंट में हुई घटना की...

नेशनल डेस्क: दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में स्थित एक आवासीय इमारत की आठवीं मंजिल से कूदकर 62 वर्षीय महिला ने कथित तौर पर आत्महत्या की। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस को सुबह 8.49 बजे पीसीआर के माध्यम से सरस्वती अपार्टमेंट में हुई घटना की जानकारी मिली। इसके बाद वसंत कुंज दक्षिण थाना पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची, जहां महिला गंभीर रूप से घायल अवस्था में जमीन पर पड़ी मिली।



पुलिस ने बताया कि उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि महिला उसी आवासीय परिसर की निवासी थी। वह गृहिणी थी और पिछले कई वर्षों से वहीं रह रही थी।



पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि साक्ष्य एकत्र करने के लिए अपराध शाखा की टीम और फॉरेंसिक विशेषज्ञों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इसके बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया। उन्होंने कहा, “प्रारंभिक जांच में किसी तरह की साजिश के संकेत नहीं मिले हैं। इमारत और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में महिला को स्वयं आंठवीं मंजिल से नीचे कूदते हुए देखा गया है।” अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने महिला के परिजनों और इमारत के अन्य निवासियों के बयान दर्ज कर लिए हैं। अब तक कोई 'सुसाइड नोट' बरामद नहीं हुआ है।