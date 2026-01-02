क्या सच में बंद होने वाले हैं 500 रुपए के नए नोट? जानें वायरल दावे की सच्चाई?

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक खबर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि 500 रुपये के नए नोट जल्द ही बंद होने वाले हैं। कुछ पोस्ट्स में यहां तक कहा गया कि मार्च 2026 के बाद एटीएम से 500 रुपये के नोट निकलना बंद हो जाएंगे और आरबीआई इन्हें...

नेशनल डेस्कः सोशल मीडिया पर इन दिनों एक खबर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि 500 रुपये के नए नोट जल्द ही बंद होने वाले हैं। कुछ पोस्ट्स में यहां तक कहा गया कि मार्च 2026 के बाद एटीएम से 500 रुपये के नोट निकलना बंद हो जाएंगे और आरबीआई इन्हें धीरे-धीरे चलन से बाहर कर देगी। इस तरह की बातों ने लोगों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है।



दरअसल, नोटबंदी के बाद जारी किए गए 500 रुपये के नए नोटों को लेकर यह अफवाह फैलाई जा रही है। फेसबुक, एक्स (ट्विटर) और व्हाट्सऐप जैसे प्लेटफॉर्म पर वायरल मैसेज में दावा किया गया कि बैंकिंग सिस्टम से भी 500 रुपये के नोट हटाए जाएंगे और ये नोट भविष्य में अमान्य हो जाएंगे। कई लोग इस दावे को सच मानकर आगे शेयर करने लगे।



अब इस पूरे मामले पर सरकार की ओर से साफ और आधिकारिक बयान आ चुका है। सरकार के संचार विभाग PIB (प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो) की फैक्ट चेक यूनिट ने इस वायरल खबर की सच्चाई सामने रखी है। PIB Fact Check ने साफ कहा है कि 500 रुपये के नोट को बंद करने की खबर पूरी तरह फर्जी है।

RBI to stop ₹500 notes from ATMs by March 2026❓🤔



Some social media posts claim that the Reserve Bank of India will discontinue the circulation of ₹500 notes by March 2026.#PIBFactCheck:



❌This claim is #fake!



✅ @RBI has made NO such announcement.



✅ ₹500 notes have… pic.twitter.com/F0Y3t0wHSf — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) January 2, 2026

PIB फैक्ट चेक ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए स्पष्ट किया कि न तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 500 रुपये के नोट को चलन से बाहर करने का कोई फैसला लिया है और न ही एटीएम से इन नोटों की सप्लाई बंद करने का कोई निर्देश जारी हुआ है। 500 रुपये के नोट पूरी तरह वैध हैं और पहले की तरह देशभर में चलन में बने रहेंगे।



सरकार ने यह भी बताया कि RBI समय-समय पर करेंसी मैनेजमेंट, नोटों की छपाई, सप्लाई और पुराने नोटों के नष्ट करने की प्रक्रिया की समीक्षा करता है। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं होता कि किसी खास नोट को बंद किया जा रहा है। 500 रुपये के नोट को लेकर फैल रही अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है।



PIB ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही किसी भी खबर पर आंख बंद करके भरोसा न करें। नोटबंदी या करेंसी से जुड़े किसी भी फैसले की जानकारी हमेशा RBI या सरकार के आधिकारिक नोटिफिकेशन के जरिए ही दी जाती है। ऐसे में 500 रुपये के नोट बंद होने को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, ये नोट पूरी तरह वैध हैं और चलते रहेंगे।