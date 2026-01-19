नेपाल की सत्ता में भूचालः PM बनने की तैयारी में भारत विरोधी बालेन्द्र शाह, काठमांडू मेयर पद से दिया इस्तीफा

नेपाल की राजनीति में बड़ा उलटफेर करते हुए काठमांडू के मेयर बालेन्द्र शाह ने इस्तीफा दे दिया है। स्वतंत्र उम्मीदवार से उभरे शाह अब राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और 5 मार्च के चुनाव में चार बार के पीएम केपी शर्मा ओली को...

Kathmandu: नेपाल की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। चीन के समर्थक और भारत विरोधी काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी के मेयर बालेन्द्र शाह ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। डिप्टी मेयर को लिखे पत्र में शाह ने कहा कि वह नेपाल के संविधान-2015, स्थानीय सरकार संचालन अधिनियम-2017 और महानगर से जुड़े मौजूदा कानूनों के तहत स्वेच्छा से इस्तीफा दे रहे हैं।बालेन्द्र शाह ने 2022 के स्थानीय चुनावों में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में काठमांडू के मेयर का चुनाव जीता था। अपने इस्तीफे में उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में महानगर और उसके निवासियों के हित में पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से काम करने की कोशिश की। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में महानगर का नेतृत्व और विकास यात्रा और अधिक प्रभावी, पारदर्शी व परिणामोन्मुखी होगी।



हाल ही में बालेन्द्र शाह राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी में शामिल हुए हैं। पार्टी ने उन्हें 5 मार्च को होने वाले आम चुनावों के लिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। शाह झापा-5 निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जो चार बार के प्रधानमंत्री और CPN-UML अध्यक्ष केपी शर्मा ओली का पारंपरिक गढ़ माना जाता है। शाह ने दावा किया है कि वह ओली को उन्हीं के निर्वाचन क्षेत्र में हराएंगे।बालेन्द्र शाह को नेपाल के जेन-Z युवाओं का मजबूत समर्थन हासिल माना जा रहा है। उन्होंने जेन-Z आंदोलन का खुलकर समर्थन किया था और युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। इसी कारण राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद के चेहरे के रूप में आगे किया है। माना जा रहा है कि शाह का इस्तीफा और चुनावी मैदान में उतरना नेपाल की राजनीति को नई दिशा दे सकता है।