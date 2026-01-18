Main Menu

Bank Closed : अगले हफ्ते कब और कहां बंद रहेंगे बैंक... देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

Edited By Updated: 18 Jan, 2026 02:34 PM

bank holidays list january 2026 nationwide shutdown for 4 days in many cities

Bank Holidays January 2026: अगर आपको अगले हफ्ते बैंक से जुड़ा कोई काम है, तो बैंक जाने से पहले एक बार ये खबर जरुर पढ़ लें। अगले सप्ताह कुछ दिन बैंक बंद रहेंगे। अलग- अलग राज्यो में और शहरों में अलग- अलग कारणों के चलते बैंक में छुट्टियां रहेंगी। RBI द्वारा शुरुआत में ही बैंक की छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी जाती है। ऐसे में बैंक जाने से पहले ये लिस्ट एक बार चेक कर लें, ताकि आपका कीमती समय खराब न हो। आइए जानते हैं कि अगले सप्ताह कौन से दिन बैंक बंद रहेंगे।

23 जनवरी: इन शहरों में बंद रहेंगे बैंक

शुक्रवार, 23 जनवरी को क्षेत्रीय त्योहारों और महापुरुषों की जयंती के उपलक्ष्य में चुनिंदा शहरों में बैंक बंद रहेंगे। अगरतला, भुवनेश्वर और कोलकाता में बैंकों में कामकाज नहीं होगा।

24 से 26 जनवरी: देशभर में 'लॉन्ग वीकेंड'

23 जनवरी की क्षेत्रीय छुट्टी के बाद, पूरे देश में एक साथ तीन दिनों का अवकाश रहेगा:

  • 24 जनवरी (चौथा शनिवार): नियम के मुताबिक महीने के चौथे शनिवार को देशभर के सभी निजी और सरकारी बैंक बंद रहते हैं।
  • 25 जनवरी (रविवार): साप्ताहिक अवकाश।
  • 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस): राष्ट्रीय अवकाश होने के कारण पूरे भारत में बैंक, सरकारी दफ्तर और वित्तीय संस्थान बंद रहेंगे।

डिजिटल सेवाओं पर नहीं पड़ेगा असर

बैंक शाखाएं बंद रहने के बावजूद, ग्राहक नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और UPI के जरिए डिजिटल लेनदेन कर सकेंगे। हालांकि, चेक क्लियरिंग और फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन जैसे कामों के लिए आपको 27 जनवरी तक का इंतजार करना होगा। एटीएम (ATM) में कैश की किल्लत न हो, इसके लिए बैंकों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं।

 

