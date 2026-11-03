Vande Bharat स्लीपर से बेंगलुरु-मुंबई का सफर 6 घंटे होगा कम: दूसरी ट्रेनों से 96% तक महंगा किराया

1 नवंबर को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई बेंगलुरु-मुंबई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, इस रूट की सबसे तेज ट्रेन बन गई है, लेकिन इसका किराया अन्य ट्रेनों की तुलना में अधिक है।

नई दिल्ली: 1 नवंबर को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई बेंगलुरु-मुंबई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, इस रूट की सबसे तेज ट्रेन बन गई है, लेकिन इसका किराया अन्य ट्रेनों की तुलना में अधिक है।

मुंबई से इसकी कमर्शियल सर्विस 2 नवंबर को शुरू हुई और इसे यात्रियों से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। सभी क्लास पूरी तरह से बुक हो चुकी हैं और अगले कुछ हफ्तों के लिए यात्रियों को वेटिंग लिस्ट में रखा जा रहा है।

अधिकारियों ने बताया कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच 1,100 km से ज्यादा की दूरी तय करने में अन्य ट्रेनों को लगभग 22 घंटे या उससे अधिक का समय लगता है। वहीं, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन इस सफर को 16 घंटे 10 मिनट में पूरा कर लेती है, जिससे यात्रा के समय में लगभग 6 घंटे की कमी आती है।

बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत का किराया

बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर का किराया AC 3 टियर के लिए 2,810 रुपये, AC 2 टियर के लिए 3,630 रुपये और AC 1 टियर के लिए 4,450 रुपये है। इस रूट पर चलने वाली अन्य ट्रेनों की तुलना में इसका AC 3 टियर का किराया 60 से 96 प्रतिशत तक ज्यादा है। इसी तरह, AC 2 टियर और AC 1 टियर का किराया भी मौजूदा ट्रेनों के समान कोचों की तुलना में क्रमशः 65 से 78 प्रतिशत और 20 से 30 प्रतिशत तक अधिक है।

वंदे भारत स्लीपर के बाद, कोयंबटूर-मुंबई LTT एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 11014) इस रूट की सबसे तेज ट्रेनों में से एक है। इसे बेंगलुरु से मुंबई पहुंचने में लगभग 21 घंटे 55 मिनट का समय लगता है। इसका किराया AC 3 टियर के लिए 1,435 रुपये, AC 2 टियर के लिए 2,045 रुपये और AC 1 टियर के लिए 3,425 रुपये है।

अजमेर एक्सप्रेस भी लगभग इतनी ही दूरी तय करने में करीब 22 घंटे का समय लेती है। इसका किराया AC 3 टियर के लिए 1,510 रुपये, AC 2 टियर के लिए 2,155 रुपये और AC 1 टियर के लिए 3,610 रुपये है। प्रीमियम हमसफर एक्सप्रेस की तुलना में भी, वंदे भारत स्लीपर का AC 3 टियर किराया लगभग 63 प्रतिशत अधिक है। हमसफर एक्सप्रेस में AC 3 टियर का किराया 1,725 ​​रुपये है, जबकि वंदे भारत स्लीपर में यह 2,810 रुपये है।

अधिकारियों ने बताया कि मुंबई और बेंगलुरु (या इन दोनों शहरों के आस-पास के स्टेशनों) के बीच लगभग 22 ट्रेनें चलती हैं। इससे पहले संसद में, वैष्णव ने कई ट्रेनों के अधिक किराए को सही ठहराते हुए कहा था कि किराया दी जाने वाली सुविधाओं पर आधारित होता है और अलग-अलग सेवाएं अलग-अलग तरह के यात्रियों की जरूरतों को पूरा करती हैं।

मार्च 2025 में लोकसभा में वैष्णव ने कहा, "विभिन्न ट्रेनों/श्रेणियों का किराया उनमें दी जाने वाली सुविधाओं पर आधारित होता है। भारतीय रेलवे अलग-अलग तरह के यात्रियों के लिए कई तरह की ट्रेन सेवाएं चलाता है। वंदे भारत ट्रेनों सहित यात्री किराए का मूल्यांकन और उसे तर्कसंगत बनाना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।"

रविवार को हरी झंडी दिखाए जाने के बाद, रेल मंत्रालय ने कहा कि नई वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस इन दो बड़े महानगरों के बीच रात भर की यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण रेल संपर्क स्थापित करेगी। मंत्रालय ने कहा, "यह नई सेवा यात्रियों को यात्रा का एक और सुविधाजनक विकल्प देगी, जिससे वे रात भर में लंबी दूरी तय कर सकेंगे और अगले दिन अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे।"

यह ट्रेन रास्ते में आने वाले प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी, जिनमें अनंतपुर, गुंतकल, रायचूर, यादगीर, वाडी, कलबुर्गी, सोलापुर, पुणे और कल्याण शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि इससे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में कनेक्टिविटी मजबूत होगी और प्रमुख व्यावसायिक, शैक्षिक तथा क्षेत्रीय केंद्रों तक पहुंच बेहतर होगी।

यह ट्रेन SMVT बेंगलुरु से शाम 7:45 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 11:55 बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पहुंचेगी। वापसी की यात्रा में, यह मुंबई से रात 8:10 बजे चलेगी और अगले दिन दोपहर में SMVT बेंगलुरु पहुंचेगी।

यह सेवा सप्ताह में छह दिन चलेगी। यह सोमवार को बेंगलुरु से और मंगलवार को मुंबई से नहीं चलेगी। संक्षेप में, वंदे भारत स्लीपर बेंगलुरु और मुंबई के बीच सबसे तेज़ यात्रा का विकल्प देती है, जिससे यात्रा के समय में लगभग छह घंटे की कमी आती है, लेकिन इस रूट पर चलने वाली अन्य ट्रेनों की तुलना में इसका किराया काफी ज़्यादा है।