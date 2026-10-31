बेंगलुरु से प्रयागराज जाना पड़ा महंगा, 27 हजार रुपये पहुंचा फ्लाइट का किराया; पेरिस का टिकट 24 हजार में

दिवाली और छठ पूजा पर अपने घर लौटने वाले यात्रियों के लिए हवाई सफर करना जेब पर भारी पड़ रहा है। त्योहारों के समय महानगरों में नौकरी करने वाले लोगों को अचानक बढ़े हुए हवाई किराए का सामना करना पड़ता है।

नई दिल्ली/बेंगलुरु: दिवाली और छठ पूजा पर अपने घर लौटने वाले यात्रियों के लिए हवाई सफर करना जेब पर भारी पड़ रहा है। त्योहारों के समय महानगरों में नौकरी करने वाले लोगों को अचानक बढ़े हुए हवाई किराए का सामना करना पड़ता है। हाल ही में एक ऐसा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां देश के भीतर ही बेंगलुरु से प्रयागराज का हवाई किराया फ्रांस की राजधानी पेरिस जाने वाले टिकट से भी महंगा देखने को मिला है।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ स्क्रीनशॉट

सोशल मीडिया पर अमित राजपूत नाम के एक यूजर ने 5 नवंबर की फ्लाइट्स के किराए का स्क्रीनशॉट शेयर किया है। इस स्क्रीनशॉट में बेंगलुरु से प्रयागराज का हवाई किराया लगभग 27 हजार रुपये दिखाई दे रहा है, जबकि उसी तिथि पर बेंगलुरु से पेरिस का हवाई टिकट करीब 24 हजार रुपये का है। किराए के इस बड़े अंतर पर यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा कि दिवाली पर लोग या तो अपने घर जा सकते हैं या फिर पेरिस घूमने निकल सकते हैं।

प्रयागराज से ₹3,000 सस्ता पड़ा पेरिस का सफर

वायरल स्क्रीनशॉट के अनुसार, बेंगलुरु से प्रयागराज के लिए इंडिगो (IndiGo) की वन-वे फ्लाइट का मूल किराया ₹27,817 था, जो डिस्काउंट और कैशबैक के बाद ₹27,006 तय हुआ। इस यात्रा में हैदराबाद में एक स्टॉप शामिल था और कुल समय 4 घंटे 50 मिनट का था।

वहीं दूसरी ओर, बेंगलुरु से पेरिस जाने के लिए एतिहाद एयरवेज (Etihad Airways) का टिकट ₹25,838 का था, जो छूट के बाद महज ₹24,037 में मिल रहा था। अबू धाबी होकर जाने वाली इस अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट की अवधि 19 घंटे थी। इस तरह देश के भीतर प्रयागराज जाने की तुलना में विदेश में पेरिस जाना लगभग 3,000 रुपये सस्ता साबित हो रहा है।

त्योहारों के सीजन में क्यों बढ़ता है हवाई किराया?

दिवाली और छठ जैसे प्रमुख त्योहारों पर बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों से छोटे शहरों की ओर लौटने वाले लोगों की संख्या में भारी उछाल आता है। यात्रियों की अधिक मांग और सीमित उड़ानों के विकल्पों के कारण किराए तेजी से बढ़ जाते हैं।