तालिबान का बड़ा दावा, अगले कुछ दिनों में फिर खुलेगा नई दिल्ली का दूतावास

नई दिल्लीः तालिबान शासन में उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास स्टानिकजई ने कहा है कि नई दिल्ली में अफगान दूतावास अगले कुछ दिनों में अपना काम-काज फिर से शुरू करेगा। स्टानिकजई ने अफगान प्रसारक आरटीए को बताया कि हैदराबाद और मुंबई में अफगान वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने काबुल से निर्देश के बाद दूतावास का दौरा किया है।

H.E Sher Mohammad Abbas Stanikzai, Deputy Minister of Foreign Affairs, said that the embassy of Afghanistan in India will soon start operations.



