    Weather Alert: अगले 5 दिन शीत लहर का डबल अटैक, पूरे हफ्ते के मौसम पर IMD की बड़ी भविष्यवाणी

Weather Alert: अगले 5 दिन शीत लहर का डबल अटैक, पूरे हफ्ते के मौसम पर IMD की बड़ी भविष्यवाणी

05 Jan, 2026 06:17 PM

imd rain alert northwest central east northeast india overnext 4days

उत्तर, मध्य और पूर्व भारत में अगले 4-5 दिन मौसम सर्द और धुंधली स्थिति में रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि सुबह के समय घने कोहरे के कारण दृश्यता बहुत कम रह सकती है।

नेशनल डेस्क: उत्तर, मध्य और पूर्व भारत में अगले 4-5 दिन मौसम सर्द और धुंधली स्थिति में रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि सुबह के समय घने कोहरे के कारण दृश्यता बहुत कम रह सकती है।

कोहरे का असर
IMD के अनुसार अगले चार से पांच दिनों में उत्तर-पश्चिम, मध्य, पूर्व और उत्तर-पूर्व भारत में सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा छाया रहेगा। पिछले 24 घंटों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में दृश्यता 50 मीटर से भी कम हो गई थी। गोरखपुर, ग्वालियर और जबलपुर जैसे स्थानों पर दृश्यता शून्य तक पहुंच गई। पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और असम के कई हिस्सों में भी घना कोहरा दर्ज किया गया।

दिन में ठंड और कोल्ड वेव
दिन के समय ठंड के असर वाले क्षेत्र भी बढ़ रहे हैं। 5 से 7 जनवरी के बीच पूर्वी राजस्थान में ठंड का प्रभाव रहेगा। झारखंड में 5 जनवरी, पश्चिमी राजस्थान और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में 5 से 7 जनवरी तक दिन में ठंड के हालात बने रह सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश, बिहार और गंगीय पश्चिम बंगाल में 5 और 6 जनवरी को दिन में ठंड रहने की संभावना है। Cold Wave यानी सर्दी की गंभीर स्थिति 6 से 10 जनवरी के बीच पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ हिस्सों में रहने की चेतावनी भी मौसम विभाग ने दी है।

हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी
जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बर्फबारी या बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमीन पर पाला या जमाव (ground frost) भी जारी रह सकता है।

दक्षिण भारत में बारिश
तामिलनाडु में 8 और 9 जनवरी को हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज और बिजली गिरने की संभावना है। 9 और 10 जनवरी को तामिलनाडु, केरल और माहे के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है।

न्यूनतम तापमान में गिरावट
उत्तर-पश्चिम भारत में अगले चार दिनों में और मध्य एवं पूर्व भारत में अगले दो दिनों में न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के एटावा में मैदानों में सबसे कम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विशेषज्ञों ने नागरिकों से कहा है कि घने कोहरे और ठंड के कारण यात्रा और बाहरी गतिविधियों में सतर्कता बरती जाए। हिमालयी इलाकों में बर्फबारी के चलते सड़कों और पहाड़ियों पर सावधानी जरूरी है।

