Heavy Rain Alert: मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, अगले 2 दिन देश के कई राज्यों में होगी भारी बारिश

नेशनल डेस्क: साल 2025 का मानसून रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहा और इस बार भी देशभर में बादलों ने अपना जलवा दिखाया। कई राज्यों में बारिश के पुराने रिकॉर्ड टूट गए और मानसून के बाद भी कई हिस्सों में मौसम लगातार तरोताजा बना हुआ है। वहीं, कुछ राज्यों में ठंड के बढ़ते तेवर ने लोगों को ठिठुरन का अहसास कराया। अब मौसम 2026 में भी नया अंदाज दिखाने के लिए तैयार है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कई राज्यों में अगले 2 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

केरल: मानसून की बरसात अभी जारी

केरल हमेशा की तरह मानसून का पहला पड़ाव रहा और इस बार राज्य में शानदार बारिश देखने को मिली। हालांकि बारिश का सिलसिला अभी भी थमा नहीं है। IMD के अलर्ट के अनुसार, अगले 2 दिन के दौरान राज्य में रुक-रुककर भारी बारिश की संभावना बनी हुई है।

कर्नाटक: मौसम नए अंदाज में

कर्नाटक में मानसून के दौरान अच्छी खासी बारिश हुई थी। अब भी कई क्षेत्रों में रुक-रुककर बारिश जारी है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 2 दिन कई हिस्सों में जमकर बारिश हो सकती है।

अन्य प्रभावित क्षेत्र

IMD ने यह भी बताया कि केरल के अलावा पुडुचेरी, अंडमान-निकोबार और कराईकल में अगले 2 दिन बारिश जारी रह सकती है। मेघालय में बारिश के साथ ओले गिरने की भी संभावना है। वहीं, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भी भारी बारिश का अनुमान है। इसका मतलब है कि देशभर के विभिन्न हिस्सों में मौसम नए अंदाज में खेल दिखाएगा, और लोगों को अगले 48 घंटे सावधानी बरतने की जरूरत है।