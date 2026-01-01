MP News: रेलवे का बड़ा बदलाव, जनवरी 2026 से लागू हुई नई रेलवे टाइम-टेबल, चेक करें ट्रेनों की नई टाइमिंग

Edited By Anu Malhotra, Updated: 01 Jan, 2026 11:37 AM

नेशनल डेस्क: रेल यात्रियों के लिए जनवरी 2026 से रेलवे संचालन में बड़े बदलाव आने वाले हैं। पश्चिम मध्य रेलवे ने नई समय-सारणी जारी की है, जिसमें इटारसी स्टेशन पर कई ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान समय में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने बताया कि नई समय-सारणी के लागू होने से ट्रेनों की औसत गति बढ़ेगी और यात्रियों का समय भी बचेगा।

कौन सी ट्रेनों के समय बदले हैं?

इस बदलाव के साथ, कई ट्रेनों के स्टॉप और समय में सुधार करके यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता दी गई है।

रेलवे ऐप पर डिजिटल बुकिंग में नई सुविधा

कोटा मंडल के यात्रियों के लिए रेलवन मोबाइल ऐप के माध्यम से अनारक्षित टिकट बुकिंग अब और आसान और किफायती हो गई है। 14 जनवरी 2026 से छह माह की ट्रायल अवधि में सभी डिजिटल भुगतान विकल्पों के जरिए टिकट बुक करने पर यात्रियों को 3% की सीधी छूट मिलेगी। इससे पहले केवल आर-वॉलेट के माध्यम से बुकिंग पर बोनस कैशबैक मिलता था।

महाकुंभ 2026 के लिए 12 ट्रेनों में स्टॉप का विस्तार

महाकुंभ मेला 2026 के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए, भोपाल मंडल से गुजरने वाली 12 ट्रेनों को प्रयागराज रामबाग और झूसी स्टेशनों पर दो मिनट का अतिरिक्त ठहराव दिया जाएगा। यह व्यवस्था जनवरी और फरवरी 2026 में निर्धारित तिथियों पर लागू रहेगी।