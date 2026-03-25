Railway News: बड़ी खबर: रेलवे ने शुरू की स्पेशल ट्रेनें, राजधानी एक्सप्रेस के समय में भी हुआ बदलाव

railway news: भारतीय रेलवे ने यात्रियों की भारी भीड़ और सुविधा को ध्यान में रखते हुए 25 मार्च से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को देश के अन्य प्रमुख शहरों से जोड़ने के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया है। उत्तर रेलवे के इस फैसले से कटिहार और रांची...

railway news: भारतीय रेलवे ने यात्रियों की भारी भीड़ और सुविधा को ध्यान में रखते हुए 25 मार्च से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को देश के अन्य प्रमुख शहरों से जोड़ने के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया है। उत्तर रेलवे के इस फैसले से कटिहार और रांची जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही, नई दिल्ली से साबरमती के बीच चलने वाली स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस के टाइम टेबल में भी आज से थोड़ा बदलाव किया गया है।

रांची और आनंद विहार के बीच दौड़ेगी स्पेशल ट्रेन

झारखंड और दिल्ली के बीच यात्रा करने वालों के लिए रेलवे ने एक खास सौगात दी है। रांची जंक्शन और आनंद विहार टर्मिनल के बीच विशेष ट्रेन चलाई जा रही है। गाड़ी संख्या 02887 रांची से 25 मार्च 2026 को शाम 4:25 बजे रवाना होकर अगले दिन शाम 6:00 बजे दिल्ली पहुंचेगी। वहीं, वापसी में गाड़ी संख्या 02888 आनंद विहार से 26 मार्च को शाम 7:30 बजे चलेगी और अगले दिन शाम 7:10 बजे रांची पहुंचेगी। इस ट्रेन में यात्रियों को एसी, स्लीपर और जनरल कोच की सुविधा मिलेगी। यह ट्रेन मेसरा, बरकाकाना, चोपन, मिर्जापुर और गाजियाबाद जैसे कई महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रुकते हुए अपना सफर तय करेगी।

For the convenience of rail passengers, Railways has decided to operate the following reserved trains, detailed details of which are as follows: pic.twitter.com/1QNxoz54tk — Northern Railway (@RailwayNorthern) March 24, 2026

कटिहार जाने वाले यात्रियों के लिए भी खुशखबरी

बिहार के कटिहार और नई दिल्ली के बीच भी सीमित समय के लिए स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की गई है। ट्रेन संख्या 04074 नई दिल्ली से 27 मार्च को शाम 7:30 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 4:50 बजे कटिहार पहुंचेगी। इसी तरह, वापसी में ट्रेन संख्या 04073 कटिहार से 28 मार्च को दोपहर 1:45 बजे नई दिल्ली के लिए रवाना होगी। यह ट्रेन प्रयागराज, वाराणसी, छपरा और हाजीपुर जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी, जिससे बिहार जाने वाले यात्रियों का सफर काफी सुगम हो जाएगा।

स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस के समय में आंशिक फेरबदल

अगर आप नई दिल्ली से साबरमती के बीच चलने वाली स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस (12958) में सफर करने वाले हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। 25 मार्च से इस ट्रेन के समय में कुछ मिनटों का बदलाव किया गया है। अब यह ट्रेन पालनपुर जंक्शन पर सुबह 5:50 बजे पहुंचेगी और 5:52 बजे आगे बढ़ेगी। इसी तरह महेसाना जंक्शन पर इसका नया समय सुबह 6:38 बजे पहुंचने और 6:40 बजे रवाना होने का तय किया गया है। हालांकि, साबरमती स्टेशन पर इसके पहुंचने के समय में कोई बदलाव नहीं है और यह अपने पुराने समय सुबह 8:05 बजे ही वहां पहुंचेगी।