Railways News: रेलवे कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले: 50% DA के बाद अब माइलेज भत्ते में 25% का तगड़ा उछाल, जानें कितनी बढ़ेगी सैलरी

भारतीय रेलवे के लाखों रनिंग स्टाफ के लिए यह साल खुशियों की सौगात लेकर आया है। महंगाई भत्ते (DA) के 50% पर पहुँचने के बाद अब रेल मंत्रालय ने रनिंग स्टाफ के सबसे महत्वपूर्ण 'किलोमीटर अलाउंस' (KMA) में भी 25% की भारी बढ़ोतरी को हरी झंडी दे दी है। ऑल...

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे के लाखों रनिंग स्टाफ के लिए यह साल खुशियों की सौगात लेकर आया है। महंगाई भत्ते (DA) के 50% पर पहुँचने के बाद अब रेल मंत्रालय ने रनिंग स्टाफ के सबसे महत्वपूर्ण 'किलोमीटर अलाउंस' (KMA) में भी 25% की भारी बढ़ोतरी को हरी झंडी दे दी है। ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन (AIRF) के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा की रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ हुई सकारात्मक मुलाकात के बाद यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया है।

आश्रम नहीं, अब आधिकारिक आदेश का इंतज़ार

मिली जानकारी के मुताबिक, रेल मंत्रालय ने इस वृद्धि को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है और उम्मीद जताई जा रही है कि रेलवे बोर्ड आज देर शाम या कल तक इसके आधिकारिक आदेश (Circular) जारी कर देगा। यह कदम रेलवे के उस नियम के तहत उठाया गया है जिसमें DA के एक निश्चित सीमा (50%) पार करने पर अन्य भत्तों में भी स्वतः संशोधन का प्रावधान होता है। कर्मचारियों के लंबे संघर्ष और संगठन की सक्रियता के बाद आखिरकार सरकार ने इस जायज मांग को स्वीकार कर लिया है।

भत्ते का नया गणित: किसे कितना होगा फायदा?

25% की इस बढ़ोतरी के बाद लोको पायलट और गार्ड्स की मासिक आय में बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। नीचे दिए गए चार्ट के माध्यम से समझें कि प्रति 100 किमी पर अब कितना भुगतान मिलेगा:

पद (Category) पुरानी दर (प्रति 100 किमी) नई दर (25% बढ़ोतरी के बाद) लोको पायलट (Mail/Express) ₹530 ₹662.50 लोको पायलट (Passenger) ₹525 ₹656.25 लोको पायलट (Goods) ₹520 ₹650.00 असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) ₹376 ₹470.00 गार्ड (Mail/Express) ₹480 ₹600.00

संघर्ष की जीत और उत्साह का माहौल

AIRF के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने इस सफलता को रेल कर्मचारियों की एकजुटता का परिणाम बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया (X) पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि वित्त मंत्रालय के सचिव और रेल मंत्री दोनों के साथ हुई हालिया बैठकों में इस मुद्दे को प्रमुखता से रखा गया था। इस फैसले से न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति में भी बड़ा सुधार होगा। नवरात्रि के इस खास मौके पर मिली इस खुशखबरी ने रेलकर्मियों के बीच जश्न का माहौल पैदा कर दिया है।