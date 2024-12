AI अब आपके हाथ में...ChatGPT अब WhatsApp पर: बस एक 'Hi' और जवाब हाज़िर!

नेशनल डेस्क: अब ChatGPT का इस्तेमाल और भी आसान हो गया है। OpenAI ने एक बड़ी घोषणा करते हुए बताया है कि अब यूजर्स WhatsApp के जरिए ChatGPT से बातचीत कर सकते हैं। इसके लिए किसी वेबसाइट या ऐप की जरूरत नहीं है। दुनिया भर के लोग अब केवल एक फोन नंबर का इस्तेमाल कर ChatGPT से जुड़ सकते हैं।

कैसे करें शुरुआत?

आपको सिर्फ 1-800-242-8478 नंबर को अपने फोन में सेव करना होगा। इसके बाद WhatsApp पर इस नंबर पर "Hi" मैसेज भेजकर चैट शुरू करें। यह सुविधा आपको रचनात्मक लेखन, प्रोजेक्ट प्लानिंग, सिफारिशें देने और सामान्य बातचीत जैसे कार्यों में मदद करेगी।

You can now talk to ChatGPT by calling 1-800-ChatGPT (1-800-242-8478) in the U.S. or by sending a WhatsApp message to the same number—available everywhere ChatGPT is. pic.twitter.com/R0XOPut7Qw — OpenAI (@OpenAI) December 18, 2024