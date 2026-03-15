कांग्रेस लोगों में भय का माहौल बना रही है, पर्याप्त मात्रा में LPG उपलब्ध है : फडणवीस

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में एलपीजी की पर्याप्त आपूर्ति है और लोगों को गैस के लिए कतार में खड़े होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस जानबूझकर भय का माहौल बना रही है।...

नेशनल डेस्क : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में पर्याप्त मात्रा में एलपीजी उपलब्ध है और लोगों को गैस के लिए कतारों में लगने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम एशिया संकट के बीच कांग्रेस जानबूझकर लोगों में डर पैदा कर रही है। फडणवीस ईरान के साथ अमेरिका-इजराइल के बढ़ते संघर्ष के कारण देश में रसोई गैस की कमी के दावों से संबंधित सवालों का जवाब दे रहे थे।

उन्होंने कहा, "राहुल गांधी और कांग्रेस जानबूझकर लोगों में भय का माहौल बना रहे हैं, जिसके कारण नागरिक एलपीजी सिलेंडरों के लिए लंबी कतारों में खड़े हो रहे हैं। हमारे पास गैस की पर्याप्त आपूर्ति है। कहीं भी कतार में लगने की कोई आवश्यकता नहीं है।" ईरान और ओमान के बीच स्थित होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने से कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति प्रभावित हुई है।

इस बीच, केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह घरेलू उपयोग और अस्पतालों जैसे आवश्यक क्षेत्रों के लिए एलपीजी को प्राथमिकता दे रही है जबकि रेस्तरां सहित गैर-आवश्यक वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए इसकी आपूर्ति सीमित की गई है। सरकार ने जोर देकर कहा है कि देश में घरेलू एलपीजी की कोई किल्लत नहीं है।