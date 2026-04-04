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CM रेखा गुप्ता ने बंगाल की सांस्कृतिक विरासत को नमन किया, परिवर्तन और विकास पर दिया जोर

Edited By Updated: 04 Apr, 2026 02:58 PM

cm rekha gupta paid tribute to the cultural heritage of bengal

मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने मां दुर्गा की आराधना, साहित्य, संगीत और साधना से समृद्ध बंगाल की पावन धरती को नमन किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल अन्याय, हिंसा और तुष्टिकरण से मुक्ति चाहता है और अब परिवर्तन की ओर अग्रसर है।

नेशनल डेस्क: मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने मां दुर्गा की आराधना, साहित्य, संगीत और साधना से समृद्ध बंगाल की पावन धरती को नमन किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल अन्याय, हिंसा और तुष्टिकरण से मुक्ति चाहता है और अब परिवर्तन की ओर अग्रसर है।

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सेवा, सुशासन और विकास की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा को राज्य में व्यापक जनसमर्थन मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह जनसमर्थन पश्चिम बंगाल में परिवर्तन और प्रगति की बढ़ती आकांक्षा को दर्शाता है।

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