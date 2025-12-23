Weather Alert: मौसम का ट्रिपल अटैक! पहाड़ों पर बर्फीला तूफान, इन मैदानी इलाकों में पड़ेगी रिकॉर्ड तोड़ ठंड

Edited By Rohini Oberoi,Updated: 23 Dec, 2025 09:52 AM
नेशनल डेस्क। दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन थाम दिया है। बर्फीली हवाओं के कारण मैदानी इलाकों में पारा तेजी से लुढ़क रहा है वहीं पहाड़ों पर कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग (IMD) ने आने वाले दिनों के लिए गंभीर चेतावनी जारी की है।
28 दिसंबर तक कोहरे का पहरा
मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक कोहरे से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश में 28 दिसंबर तक सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा। कोहरे के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी बहुत कम रहने की संभावना है जिससे यातायात पर बड़ा असर पड़ सकता है।
मैदानी इलाकों में 5 डिग्री पहुंचा पारा
पूरे उत्तर भारत में तापमान अब सिंगल डिजिट (10 डिग्री से नीचे) में सिमट गया है:
न्यूनतम तापमान: पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और बिहार के कई हिस्सों में पारा 5°C से 10°C के बीच बना हुआ है।
मैदानी इलाकों का रिकॉर्ड: उत्तर प्रदेश का बाराबंकी मंगलवार को मैदानी इलाकों में सबसे ठंडा स्थान रहा जहां न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
पहाड़ों का हाल: जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में पारा शून्य से नीचे (Minus) चला गया है जिससे वहां कड़ाके की पाला पड़ रहा है।
पहाड़ों पर बर्फीले तूफान और बिजली गिरने का अलर्ट
पहाड़ी राज्यों में मौसम विभाग ने खतरे की घंटी बजा दी है। अगले 24 घंटों में जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। ऊंचे पहाड़ों पर बर्फीले तूफान का अलर्ट है। इस दौरान 50 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से बर्फीली हवाएं चल सकती हैं। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में आसमान से बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है।
दिल्ली-एनसीआर: सुबह कोहरा, दोपहर में खिली धूप
दिल्ली और आसपास के इलाकों में मंगलवार की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई लेकिन दिन चढ़ने के साथ राहत की उम्मीद है:
धूप की संभावना: सुबह 10 बजे के बाद आसमान साफ रहने और धूप निकलने की संभावना है जिससे दिन में ठंड से कुछ राहत मिलेगी।
हवा की रफ्तार: उत्तर-पश्चिम दिशा से ठंडी हवाएं चलेंगी जिनकी गति दोपहर में 20 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है जिससे शाम को फिर से ठिठुरन बढ़ जाएगी।