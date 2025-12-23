Weather Alert: मौसम का ट्रिपल अटैक! पहाड़ों पर बर्फीला तूफान, इन मैदानी इलाकों में पड़ेगी रिकॉर्ड तोड़ ठंड

Edited By Rohini Oberoi, Updated: 23 Dec, 2025 09:52 AM

दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन थाम दिया है। बर्फीली हवाओं के कारण मैदानी इलाकों में पारा तेजी से लुढ़क रहा है वहीं पहाड़ों पर कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग (IMD) ने आने वाले दिनों के...

नेशनल डेस्क। दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन थाम दिया है। बर्फीली हवाओं के कारण मैदानी इलाकों में पारा तेजी से लुढ़क रहा है वहीं पहाड़ों पर कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग (IMD) ने आने वाले दिनों के लिए गंभीर चेतावनी जारी की है।

28 दिसंबर तक कोहरे का पहरा

मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक कोहरे से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश में 28 दिसंबर तक सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा। कोहरे के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी बहुत कम रहने की संभावना है जिससे यातायात पर बड़ा असर पड़ सकता है।

मैदानी इलाकों में 5 डिग्री पहुंचा पारा

पूरे उत्तर भारत में तापमान अब सिंगल डिजिट (10 डिग्री से नीचे) में सिमट गया है:

यह भी पढ़ें: अमेरिका का बड़ा ऑफर! अब अवैध प्रवासियों को मिलेंगे हजारों डॉलर और फ्री हवाई टिकट, जानें क्यों?

पहाड़ों पर बर्फीले तूफान और बिजली गिरने का अलर्ट

पहाड़ी राज्यों में मौसम विभाग ने खतरे की घंटी बजा दी है। अगले 24 घंटों में जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। ऊंचे पहाड़ों पर बर्फीले तूफान का अलर्ट है। इस दौरान 50 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से बर्फीली हवाएं चल सकती हैं। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में आसमान से बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है।

दिल्ली-एनसीआर: सुबह कोहरा, दोपहर में खिली धूप

दिल्ली और आसपास के इलाकों में मंगलवार की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई लेकिन दिन चढ़ने के साथ राहत की उम्मीद है: