    School Closed Latest Update: उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए कई राज्यों में स्कूल बंद

School Closed Latest Update: उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए कई राज्यों में स्कूल बंद

Updated: 07 Jan, 2026 12:56 PM

cold wave schools class 8 closed from january 10 up noida delhi

उत्तर भारत में नए साल की शुरुआत के साथ ही ठंड और कोहरे ने भी अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया है। शीतलहर, गहरा कोहरा और घटता तापमान आम जनजीवन के साथ-साथ बच्चों की सेहत पर भी असर डाल रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश समेत कई जिलों में स्कूलों...

नेशनल डेस्क:  उत्तर भारत में नए साल की शुरुआत के साथ ही ठंड और कोहरे ने भी अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया है। शीतलहर, गहरा कोहरा और घटता तापमान आम जनजीवन के साथ-साथ बच्चों की सेहत पर भी असर डाल रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश समेत कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। कई जगहों पर कक्षा 8 तक के स्कूल 10 जनवरी या उससे आगे तक बंद रहेंगे, जबकि हाईस्कूल वाले बच्चों के लिए कुछ जगहों पर राहत दी गई है।

नोएडा और गाजियाबाद में स्कूल बंद
नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) और गाजियाबाद में ठंड और कोहरे के मद्देनजर कक्षा नर्सरी से 8 तक के सभी स्कूल 10 जनवरी 2026 तक बंद रहेंगे। बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पंवार ने कहा कि नियम तोड़ने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई होगी। ग्रेड 9 से 12 तक की क्लासों में पढ़ाई सामान्य रूप से जारी रहेगी और बस सेवाएं भी चलेंगी। कई स्कूलों ने बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास का विकल्प उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया है।

गाजियाबाद में भी यही स्थिति है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ओपी यादव ने जिलाधिकारी के आदेश पर सभी बोर्ड के स्कूलों को कक्षा 8 तक 10 जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी किया। पहले छुट्टियां 5 जनवरी तक थीं, लेकिन ठंड कम न होने के कारण इन्हें बढ़ाया गया।

वाराणसी में तीन दिन की अतिरिक्त छुट्टी
वाराणसी में ठंड और कोहरे का असर ज्यादा है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनुराग श्रीवास्तव ने आदेश दिया कि प्री-प्राइमरी से कक्षा 8 तक के सभी स्कूल 7 से 9 जनवरी तक बंद रहेंगे। हालांकि, स्कूल स्टाफ और टीचर्स को विभागीय कामों के लिए उपस्थित होना होगा।

राज्य स्तर पर योगी सरकार का आदेश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे उत्तर प्रदेश में ठंड को देखते हुए स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल 15 जनवरी तक बंद रहेंगे, जबकि कक्षा 9 से 12 तक की छुट्टियां 8 जनवरी तक बढ़ा दी गई हैं। ये नियम सभी बोर्डों (सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड) पर लागू हैं। 8 जनवरी को मौसम की समीक्षा के बाद हाईस्कूल की क्लासें फिर से शुरू हो सकती हैं या छुट्टियां बढ़ाई जा सकती हैं।

कुछ जिलों में कक्षा 12 तक बंद
ठंड को देखते हुए बरेली, बहराइच, बदायूं और मुरादाबाद में नर्सरी से 12वीं तक स्कूल 10 जनवरी तक बंद रहेंगे। शामली में छुट्टियां 7 जनवरी तक, जबकि लखीमपुर खीरी में 14 जनवरी तक घोषित की गई हैं। शिक्षक जो चुनाव ड्यूटी में लगे हैं उन्हें काम पर आना होगा। अन्य शिक्षकों को स्थानीय स्तर पर छुट्टी देने का अधिकार जिलाधिकारियों को प्राप्त है।

ठंड का हाल: इटावा और मथुरा सबसे ठंडे
इटावा लगातार दूसरे दिन यूपी का सबसे ठंडा जिला रहा, जहां न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन का तापमान केवल 16 डिग्री तक पहुंचा। मथुरा में दिन का तापमान 14.6 और रात का 6.3 डिग्री तक गिर गया। मौसम विभाग ने आने वाले हफ्ते में भी इसी तरह की ठंड की चेतावनी जारी की है।

बोर्ड परीक्षाओं का असर
ठंड की वजह से कई जिलों में प्री-बोर्ड और बोर्ड परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। नोएडा में 5 जनवरी की प्री-बोर्ड परीक्षा टाल दी गई और नई तारीख अगले वर्किंग डे पर घोषित की जाएगी। कई जगहों पर कक्षा 9-12 के लिए ऑनलाइन क्लासें भी चल रही हैं, ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो।

