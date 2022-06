दिल्ली में कोरोना केसों ने पकड़ी रफ्तार, 24 घंटे में 800 के करीब पहुंचे मामले, संक्रमण दर 4.11 प्रतिशत

नेशनल डेस्क: राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में बढ़ोत्तरी का सिलसिला जारी है। दिल्ली में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 795 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटों में किसी भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा साझा किये गए आंकड़ों के अनुसार, यहां संक्रमण दर 4.11 प्रतिशत रही।

Delhi reports 795 new #COVID19 cases, 556 recoveries, and zero deaths in the last 24 hours.



Active cases 2247 pic.twitter.com/QxngWiyXky