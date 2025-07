क्रिकेट जगत में शोक की लहर: भारत-इंग्लैंड सीरीज के बीच एक और दिग्गज की 41 वर्ष की उम्र में निधन

नेशनल डेस्क: भारत-इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के रोमांच के बीच एक बेहद दुखद खबर ने क्रिकेट प्रेमियों को गमगीन कर दिया है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के अंपायर्स पैनल में शामिल अफगानिस्तान के अनुभवी अंपायर बिस्मिल्लाह जान शिनवारी का सोमवार (7 जुलाई, 2025) की रात सिर्फ 41 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार मंगलवार को नंगरहार प्रांत के अचिन जिले में उनके पैतृक स्थान पर किया गया।

सर्जरी के बाद नहीं बच सके शिनवारी

बिस्मिल्लाह शिनवारी स्वास्थ्य कारणों से कुछ समय से परेशान थे। उनके भाई सैयदा जान के अनुसार, वो पेट की चर्बी हटाने की सर्जरी के लिए पाकिस्तान के पेशावर गए थे। सर्जरी के बाद हालत बिगड़ी और उसी दिन शाम करीब 5 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। रातभर का सफर तय कर तोरखम बॉर्डर से उनके पार्थिव शरीर को उनके गांव लाया गया।

क्रिकेट में बेमिसाल योगदान

शिनवारी का अंपायरिंग करियर कई मायनों में यादगार रहा। उन्होंने:

34 वनडे,

26 T20 इंटरनेशनल,

31 फर्स्ट क्लास,

51 लिस्ट A, और 96 घरेलू T20 मैचों में अंपायरिंग की। अंतरराष्ट्रीय डेब्यू दिसंबर 2017 में हुआ था, जब उन्होंने अफगानिस्तान और आयरलैंड के बीच शारजाह में वनडे मैच में अंपायरिंग की थी।

ACB's Condolence and Sympathy Message



ACB’s leadership, staff, and entire AfghanAtalan family are deeply shocked and saddened by the demise of Bismillah Jan Shinwari (1984 - 2025), a respected member of Afghanistan’s elite umpiring panel.



It is with deep sorrow that we share… pic.twitter.com/BiZrTOLe6m