    शिव भक्तों की भीड़, हाथ में त्रिशूल और माथे पर तिलक…सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हुए PM मोदी

शिव भक्तों की भीड़, हाथ में त्रिशूल और माथे पर तिलक…सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हुए PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे के दूसरे दिन सोमनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने सोमनाथ मंदिर में आयोजित शौर्य यात्रा में भाग लिया। यह औपचारिक शोभा यात्रा उन वीर योद्धाओं की स्मृति में निकाली गई थी, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए अपना...

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे के दूसरे दिन सोमनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने सोमनाथ मंदिर में आयोजित शौर्य यात्रा में भाग लिया। यह औपचारिक शोभा यात्रा उन वीर योद्धाओं की स्मृति में निकाली गई थी, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। शौर्य यात्रा में 108 घोड़ों के साथ एक प्रतीकात्मक जुलूस निकाला गया, जो वीरता, साहस और त्याग का प्रतीक माना जाता है।

शौर्य यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ मंदिर में दर्शन-पूजन किया। इसके पश्चात वे यहां आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर पर हुए विदेशी आक्रमणों, उनके खिलाफ संघर्ष करने वाले वीर योद्धाओं के बलिदान और मंदिर के पुनर्निर्माण की नींव रखने में सरदार वल्लभभाई पटेल की ऐतिहासिक भूमिका का उल्लेख कर सकते हैं।

स्वाभिमान पर्व के समापन के बाद प्रधानमंत्री मोदी राजकोट के लिए रवाना होंगे। वह दोपहर में मारवाड़ी यूनिवर्सिटी, राजकोट में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में ट्रेड शो और प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। साथ ही कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का औपचारिक शुभारंभ कर उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे।

इस दौरान प्रधानमंत्री गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (GIDC) के 14 ग्रीनफील्ड स्मार्ट एस्टेट के विकास की घोषणा करेंगे और राजकोट में GIDC मेडिकल डिवाइस पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। शाम के समय प्रधानमंत्री मोदी महात्मा मंदिर मेट्रो स्टेशन पर अहमदाबाद मेट्रो फेज-2 के शेष हिस्से का उद्घाटन करेंगे, जिसमें सेक्टर 10A से महात्मा मंदिर तक का स्ट्रेच शामिल है। इससे अहमदाबाद की मेट्रो कनेक्टिविटी को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
 

