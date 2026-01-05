Traffic Rules: NHAI का बड़ा कदम: एक्सप्रेसवे पर AI-ANPR कैमरों से ऑटोमैटिक कटेगा चालान

Edited By Anu Malhotra, Updated: 05 Jan, 2026 03:40 PM

दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए अब हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सख्त निगरानी शुरू होने जा रही है। अगर किसी वाहन के पास प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) नहीं है और वह एक्सप्रेसवे या राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलता पाया गया, तो...

नेशनल डेस्क: दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए अब हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सख्त निगरानी शुरू होने जा रही है। अगर किसी वाहन के पास प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) नहीं है और वह एक्सप्रेसवे या राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलता पाया गया, तो उसका सीधा चालान किया जाएगा। इस नई व्यवस्था में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे किसी भी वाहन की जांच बिना रोके की जा सकेगी।

AI कैमरे करेंगे रियल-टाइम जांच

NHAI ने हाईवे और एक्सप्रेसवे पर AI आधारित ANPR (Automatic Number Plate Recognition) कैमरे लगाए हैं।

ये कैमरे:

इसके बाद संबंधित वाहन मालिक के खिलाफ ऑनलाइन चालान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

NHAI ने इस तकनीक का सफल ट्रायल गुरुग्राम में किया है और अब इसे दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है।

इन एक्सप्रेसवे और हाईवे पर रहेगी खास नजर

राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में जिन मार्गों पर यह व्यवस्था लागू की जा रही है, उनमें शामिल हैं:

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे

NH-9

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे

द्वारका एक्सप्रेसवे

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे

इन सभी मार्गों पर बिना PUCC चलने वाले वाहनों की पहचान AI सिस्टम के जरिए की जाएगी।

लाखों वाहन रोज स्कैन होंगे

NHAI अधिकारियों के अनुसार, इन हाईवे और एक्सप्रेसवे से रोजाना लाखों वाहन गुजरते हैं, जिन्हें इस तकनीक के जरिए बिना रोके स्कैन किया जा सकता है। इस व्यवस्था के बाद कोई भी वाहन जांच से बच नहीं पाएगा, और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी।

धुआं छोड़ने वाले वाहन भी आएंगे रडार पर

अधिकारियों का कहना है कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए यह कदम बेहद जरूरी है।

नई प्रणाली के तहत:

बिना PUCC वाले वाहन

तय मानकों से अधिक धुआं छोड़ने वाले वाहन

दोनों को चिह्नित किया जाएगा और उनमें जरूरी सुधार कराना अनिवार्य होगा। नियमों की अनदेखी करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।