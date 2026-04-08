दिल्ली: उपराज्यपाल संधू, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मानसून की तैयारियों की समीक्षा के लिए वासुदेव घाट पहुंचे

दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को यमुना तट पर स्थित वासुदेव घाट का दौरा किया और सरकार द्वारा की गई ग्रीष्म और मानसून संबंधी तैयारियों का जायजा लिया।

नेशनल डेस्क: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को यमुना तट पर स्थित वासुदेव घाट का दौरा किया और सरकार द्वारा की गई ग्रीष्म और मानसून संबंधी तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरे के दौरान संधू ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री से इस बारे में चर्चा की है कि संपूर्ण मंत्रिमंडल इसमें शामिल होगा।



आज माननीय उपराज्यपाल श्री तरनजीत सिंह संधू जी के साथ वासुदेव घाट और यमुना बाजार घाट का दौरा किया।



घाटों की स्वच्छता, बुनियादी ढांचे और चल रहे पुनर्जीवन कार्यों का निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी कार्य तय समय सीमा में और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे हों। गाद निकालने… pic.twitter.com/GVFniHZ0i7 — Rekha Gupta (@gupta_rekha) April 8, 2026





उन्होंने यह भी कहा कि गर्मी का मौसम आने वाला है, जिससे पानी से जुड़ी चुनौतियां सामने आएंगी और उसके बाद मानसून आएगा जिससे स्वच्छता जैसी समस्याएं पैदा होंगी। उन्होंने कहा, "आप सभी उन चुनौतियों से अवगत हैं जिनका सामना दिल्ली करती है। यह संपूर्ण प्रशासन के समग्र दृष्टिकोण का एक उदाहरण है। वर्तमान समय में मुख्यमंत्री और मैंने इस बात पर चर्चा की है कि संपूर्ण मंत्रिमंडल और हमारा पूरा प्रशासन इसमें शामिल होगा।"

