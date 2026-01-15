राहुल गांधी के साथ मेरी मुलाकात को ज्यादा गंभीरता से न लें : डीके शिवकुमार

Main Menu

Edited By Updated: 15 Jan, 2026 06:05 PM

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने बृहस्पतिवार को कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ उनकी हालिया मुलाकात नियमित राजनीतिक बातचीत का हिस्सा थी और इसका कोई मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वह विभिन्न मुद्दों पर पार्टी...

नेशनल डेस्क: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने बृहस्पतिवार को कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ उनकी हालिया मुलाकात नियमित राजनीतिक बातचीत का हिस्सा थी और इसका कोई मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वह विभिन्न मुद्दों पर पार्टी नेतृत्व के साथ बातचीत जारी रखेंगे। शिवकुमार ने कहा कि उन्होंने ‘एक्स' पर एक पोस्ट किया था जिसमें लिखा था, “प्रयास विफल हो सकते हैं, लेकिन प्रार्थनाएं नहीं।” यह पोस्ट कावेरी विवाद में हुए घटनाक्रम से संबंधित था। उन्होंने कहा, “मेरी अर्जी के कारण कावेरी मुद्दे ने अदालत में एक नया रूप ले लिया है। अदालत ने केंद्र सरकार से कहा है कि उसे मेकेदातु बैलेंसिंग जलाशय मुद्दे पर फैसला लेना होगा। इसलिए मैंने यह ट्वीट किया।”

PunjabKesari

शिवकुमार ने पत्रकारों द्वारा की जा रही अलग-अलग व्याख्याओं को खारिज कर दिया। उपमुख्यमंत्री ने तमिलनाडु रवाना होने से पहले मैसूरु के दौरे के दौरान मंगलवार को राहुल गांधी से हुई मुलाकात के बारे में कहा कि उन्होंने कांग्रेस नेता से बातचीत की। शिवकुमार ने कहा, “मैं यह नहीं कहूंगा कि मैंने उनसे बात नहीं की। मैं यह खुलासा नहीं कर सकता कि हमारी क्या चर्चा हुई। यह मेरे और उनके बीच की बात है।” उन्होंने कहा कि वह शुक्रवार को दिल्ली रवाना होंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा, “मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, जहां मैं उनसे (राहुल गांधी से) मिलूंगा। मेरी असम विधानसभा चुनावों पर उनसे बैठक है।”

PunjabKesari

शिवकुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से हुई मुलाकात के बारे में कहा कि पार्टी की राज्य इकाई का अध्यक्ष होने के नाते राष्ट्रीय अध्यक्ष का राज्य दौरे पर स्वागत करना पार्टी प्रोटोकॉल का हिस्सा है। उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात के बाद उनके समर्थकों में उमड़ी खुशी के बारे में पूछे गए सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें ऐसी प्रतिक्रियाओं की जानकारी नहीं है। शिवकुमार ने कहा, ‘‘राहुल गांधी से मेरी मुलाकात कोई नई बात नहीं है। मुझे नहीं पता कि आपको यह किसने बताया। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य लोगों से मेरी मुलाकात ऐसी बात नहीं है, जिस पर सार्वजनिक रूप से चर्चा की जा सके।'' 

