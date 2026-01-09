‘आई-पैक' के कार्यालय पर ईडी की छापेमारी का मकसद तृणमूल की रणनीति को चुराना : ममता

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की रणनीति को ‘चोरी'करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा के राजनीतिक हथियार के रूप में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईडी...

नेशनल डेस्क: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की रणनीति को ‘चोरी'करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा के राजनीतिक हथियार के रूप में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईडी द्वारा ‘इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी' (आई-पैक) के कार्यालय और उसके प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर बृहस्पतिवार को छापेमारी के दौरान उनका वहां पहुंचना गलत नहीं था। ममता बनर्जी ने दस किलोमीटर लंबे विशाल विरोध मार्च के बाद यहां आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने छापेमारी स्थल पर विशुद्ध रूप से तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष के रूप में हस्तक्षेप किया था, न कि मुख्यमंत्री के रूप में। उन्होंने छापेमारी स्थल पर अप्रत्याशित रूप से पहुंचने के संदर्भ में कहा, ‘‘मैंने कल जो कुछ भी किया, वह तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर किया। मैंने कुछ भी गैरकानूनी नहीं किया है।'

‘आई-पैक' तृणमूल कांग्रेस को राजनीतिक परामर्श सेवा मुहैया कराती है। बनर्जी ने आरोप लगाया कि एजेंसी सुबह-सुबह परिसर में दाखिल हुई और जब तक वह पहुंचीं, तब तक ‘‘बहुत सारा सामान पहले ही ले जाया जा चुका था''। तृणमूल प्रमुख ने कहा, ‘‘आप सुबह छह बजे परिसर में दाखिल हुए। मैं पूर्वाह्न करीब 11.45 बजे वहां पहुंची। तब तक कई चीजें चोरी हो चुकी होंगी।'' उन्होंने ईडी पर 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले उनकी पार्टी के रणनीतिक दस्तावेजों तक पहुंचने की कोशिश करने का आरोप लगाया। बनर्जी ने केंद्र के साथ अपने टकराव को बढ़ाते हुए ने दावा किया कि ‘‘सभी एजेंसियों पर कब्जा कर लिया गया है।'' उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर कई राज्यों की सत्ता पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल किया, ‘‘आपने ताकत के बल पर महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार की सत्ता पर कब्जा किया। क्या आपको लगता है कि आप बंगाल पर भी कब्जा कर सकते हैं?''

बनर्जी ने कहा कि कोई भी राजनीतिक हमला उनके संकल्प को और मजबूत करता है। उन्होंने कहा, ‘‘अगर कोई मुझे राजनीतिक रूप से निशाना बनाने की कोशिश करता है, तो मुझे राजनीतिक रूप से नयी ऊर्जा मिलती है और पुनर्जन्म होता है।'' मुख्यमंत्री ने निर्वाचन आयोग पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि भाजपा ने उसकी मदद से महाराष्ट्र में जनादेश ‘चुरा लिया' था और अब विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के माध्यम से वैध मतदाताओं के नाम हटाकर बंगाल में भी ऐसा ही करने का प्रयास कर रही है। ममता बनर्जी ने घोषणा की कि उनकी पार्टी का ‘अगला गंतव्य' नयी दिल्ली में निर्वाचन आयोग होगा, जहां एसआईआर के दौरान मतदाताओं के कथित उत्पीड़न का विरोध किया जाएगा।