केजरीवाल के 'कुत्तों की गिनती' वाले दावे पर शिक्षा मंत्री ने साधा निशाना, माफी की मांग की

Edited By Updated: 06 Jan, 2026 12:08 PM

दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आवारा कुत्तों की गणना के लिए सरकारी स्कूल के शिक्षकों की तैनाती के संबंध में "गलत और भ्रामक बयान" देने का आरोप लगाया और उनसे सार्वजनिक रूप से माफी की मांग की। केजरीवाल को...

नेशनल डेस्क: दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आवारा कुत्तों की गणना के लिए सरकारी स्कूल के शिक्षकों की तैनाती के संबंध में "गलत और भ्रामक बयान" देने का आरोप लगाया और उनसे सार्वजनिक रूप से माफी की मांग की। केजरीवाल को लिखे एक पत्र में मंत्री आशीष सूद ने कहा, "आपने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया है कि शिक्षकों को आवारा कुत्तों की गिनती से संबंधित ड्यूटी सौंपी जा रही है। ये दावे न केवल गलत हैं, बल्कि तथ्यों को गंभीर रूप से तोड़-मरोड़ कर पेश करने के समान हैं।"

उन्होंने कहा कि इस संबंध में शासकीय परिपत्र पहले से ही सार्वजनिक है। इस मामले पर आम आदमी पार्टी (आप) की ओर से फिलहाल कोई तत्काल प्रतिक्रिया नहीं आई है। केजरीवाल के प्रशासनिक अनुभव का हवाला देते हुए मंत्री ने कहा, "प्रशासन में आपकी पृष्ठभूमि और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते, आपके बयानों को केवल गलतफहमी नहीं माना जा सकता।" परिपत्र में कहा गया है कि इसके बजाय ये टिप्पणियां "इस महत्वपूर्ण सुरक्षा पहल के सुचारू कार्यान्वयन को पटरी से उतारने के लिए जानबूझकर किए गए प्रयास का हिस्सा" प्रतीत होती हैं।

शिक्षा मंत्री ने 'आप' को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वे 'आरोप लगाओ और भाग जाओ' वाली राजनीति कर रहे हैं, जहां बिना किसी आधार के सनसनी फैलाई जाती है और फिर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया जाता है।" मंत्री ने कहा, "राजनीति की यह शैली अनावश्यक उथल-पुथल पैदा करती है, जनता के विश्वास को कम करती है और शासन में बाधा डालती है।" जवाबदेही की मांग करते हुए मंत्री ने केजरीवाल से "गलत सूचना फैलाने के लिए दिल्ली की जनता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने" का आग्रह किया।

