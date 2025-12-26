शर्मानाक घटना! चलती कार में महिला सहकर्मी के साथ किया रेप, डैशकैम में कैद हुई दरिंदगी

झीलों की नगरी उदयपुर से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहां पर एक IT कंपनी के पदाधिकारियों द्वारा अपनी ही सहकर्मी के साथ चलती कार में रेप की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में एक्शन लेते हुए त्वरित कार्रवाही शुरु कर दी है। बताया जा रहा...

नेशनल डेस्क: झीलों की नगरी उदयपुर से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहां पर एक IT कंपनी के पदाधिकारियों द्वारा अपनी ही सहकर्मी के साथ चलती कार में रेप की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में एक्शन लेते हुए त्वरित कार्रवाही शुरु कर दी है। बताया जा रहा है कि ये घटना 20 दिसंबर की है।

पार्टी के बाद दरिंदगी की दास्तां

उदयपुर की शोभागपुरा स्थित एक होटल में सीईओ के जन्मदिन और ईयर एंडिंग पार्टी का आयोजन किया गया था। पार्टी देर रात करीब 1:30 बजे खत्म हुई, जिसके बाद आरोपी पीड़िता को घर छोड़ने के बहाने अपनी कार में ले गए। पीड़िता का आरोप है कि रास्ते में उसे जबरन कुछ 'स्मोक' कराया गया, जिससे वह बेसुध हो गई।

डैशकैम फुटेज से खुला राज

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि होश आने पर उसने खुद को निर्वस्त्र और घायल अवस्था में पाया। आरोपियों ने उसे सुबह 5 बजे घर छोड़ा। पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए कार के डैशकैम के ऑडियो और वीडियो फुटेज चेक किए, जिसमें आरोपियों की घिनौनी करतूत और बातचीत रिकॉर्ड हो गई थी। इसी सबूत के आधार पर उसने 23 दिसंबर को सुखेर थाने में मामला दर्ज कराया।

पुलिस की कार्रवाई

एसपी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म और नशीला पदार्थ खिलाने की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब डैशकैम के फुटेज और होटल की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को साक्ष्य के तौर पर जुटा रही है। रिमांड के दौरान आरोपियों से इस सुनियोजित साजिश के बारे में गहन पूछताछ की जाएगी।