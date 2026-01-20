Main Menu

यूपी में पूरा परिवार खत्म...एक ही घर से 5 सदस्यों के शव बरामद; सभी के माथे पर गोली के निशान; मचा हड़कंप

Edited By Updated: 20 Jan, 2026 11:53 AM

five dead bodies were recovered from same house in saharanpur

सहारनपुर के नकुड़ क्षेत्र में एक ही परिवार के पांच लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया। एक कमरे से अशोक, उनकी पत्नी, मां और दो बेटों के शव मिले, सभी के माथे पर गोली के निशान थे। पुलिस को पारिवारिक हत्या के बाद आत्महत्या की आशंका...

नेशनल डेस्क: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। दरअसल, एक घर के भीतर एक ही परिवार के पांच सदस्यों के शव मिले हैं। सभी मृतकों के माथे पर गोली लगने के निशान पाए गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। 

मौके से तीन तमंचे भी मिले  
पुलिस के अनुसार, एक कमरे से अशोक, उनकी पत्नी अंजिता, मां विद्यावती और दो बेटे कार्तिक व देव के शव बरामद किए गए। मौके से तीन तमंचे भी मिले हैं। जांच में सामने आया है कि अशोक और उनकी पत्नी के शव फर्श पर पड़े थे, जबकि उनकी मां और दोनों बच्चे बेड पर पाए गए। प्रारंभिक जांच में पुलिस को आशंका है कि अशोक ने पहले अपनी मां, पत्नी और दोनों बेटों को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मार ली। हालांकि, पुलिस इस निष्कर्ष पर अभी नहीं पहुंची है और सभी संभावित पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है। 

सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही पुलिस 

पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या परिवार किसी आर्थिक तंगी, कर्ज, नौकरी से जुड़े दबाव, घरेलू विवाद या मानसिक तनाव से गुजर रहा था। इसके साथ ही इस बात की भी जांच की जा रही है कि कहीं परिवार में किसी बात को लेकर विवाद तो नहीं हुआ, जो हिंसक घटना में बदल गया।सहारनपुर पुलिस बाहरी व्यक्ति की संलिप्तता की संभावना को भी खारिज नहीं कर रही है। परिवार के किसी से पुराने विवाद, लेन-देन या दुश्मनी से जुड़े बिंदुओं की पड़ताल की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और पड़ोसियों से पूछताछ की जा रही है। 

तहसील में अमीन के पद पर कार्यरत थे अशोक 

बता दें कि मृतक अशोक नकुड़ तहसील में अमीन के पद पर कार्यरत थे और उन्हें अपने पिता की मृत्यु के बाद मृतक आश्रित कोटे में नौकरी मिली थी। उनका बेटा देव कस्बे के एक निजी स्कूल में कक्षा 9 का छात्र था, जबकि कार्तिक नकुड़ के इंटर कॉलेज में कक्षा 10 में पढ़ाई कर रहा था। पड़ोसियों के अनुसार, परिवार शांत स्वभाव का था और किसी से कोई विवाद नहीं था। 

मामले की हर एंगल से जांच जारी 

वहीं घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। घर को सील कर दिया गया है और सभी मोबाइल फोन कब्जे में लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों की पूरी तस्वीर साफ हो सकेगी। फिलहाल मामले की हर एंगल से जांच जारी है।

