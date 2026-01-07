Main Menu

Delhi-NCR School Closed: कड़ाके की ठंड के कारण स्कूलों की छुट्टियां बढ़ी, अब 10 जनवरी तक बंद रहेंगे School, बीएसए ने दिया आदेश

Edited By Updated: 07 Jan, 2026 11:08 AM

ghaziabad shuts all schools schools closed class 8 till january 10

नेशनल डेस्क: दिल्ली-एनसीआर में इस सर्दी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है और लोगों को ठंड ने पूरी तरह घेर रखा है। तेज शीतलहर के कारण कई इलाकों में तापमान अपने सामान्य स्तर से काफी नीचे पहुंच गया है, जिससे दिनभर मौसम बेहद ठंडा रहा।

इस सर्दी को देखते हुए गौतम बुध्द नगर प्रशासन ने कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को 10 जनवरी तक बंद रखने का फैसला किया है। यह आदेश सभी बोर्डों के स्कूलों पर लागू होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पवार ने इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।

नोएडा के अलावा गाजियाबाद में भी ठंड के चलते कक्षाओं में छुट्टी का निर्णय लिया गया है। डीएम ने स्पष्ट किया है कि कक्षा 8 तक के सभी स्कूल पूरी तरह बंद रहेंगे ताकि बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर किसी भी तरह का असर न पड़े।

अधिकारियों ने साथ ही अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को ठंड में बाहर जाने से बचाएं और आवश्यक सावधानियां बरतें। इस सर्दी की वजह से बच्चों की सुरक्षा और पढ़ाई दोनों का ध्यान रखना प्रशासन की प्राथमिकता बन गई है।

