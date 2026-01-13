Gold Price Today: लोहड़ी के मौके पर सोने हुआ महंगा, जानें दिल्ली समेत बाकी शहरों में ताजा दाम

Edited By Mehak, Updated: 13 Jan, 2026 12:05 PM

लोहड़ी के दिन सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली। एमसीएक्स पर सोना और चांदी दोनों मजबूत कारोबार कर रहे हैं। सोने के दाम में हल्की बढ़त दर्ज की गई, जबकि चांदी की कीमतों में भी उछाल आया। देश के प्रमुख शहरों में 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18...

नेशनल डेस्क : आज लोहड़ी के दिन घरेलू फ्यूचर मार्केट में मंगलवार, 13 जनवरी को सोने और चांदी के दामों में हल्की तेजी देखने को मिली है। Multi Commodity Exchange (MCX) पर सोने और चांदी दोनों में खरीदारी का रुझान नजर आया। MCX पर 5 फरवरी 2026 एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर मंगलवार को 1,41,847 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला। इससे पहले कारोबारी सत्र में सोना 1,42,032 रुपये पर बंद हुआ था। सुबह करीब 10:40 बजे सोने की कीमत बढ़कर 1,42,157 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई, जो पिछले बंद भाव से लगभग 125 रुपये ज्यादा थी। शुरुआती कारोबार के दौरान सोने ने 1,42,206 रुपये का उच्च स्तर भी छुआ।

वहीं, चांदी की कीमतों में भी मजबूती देखने को मिली। MCX पर 5 मार्च 2026 एक्सपायरी वाली सिल्वर 2,71,597 रुपये प्रति किलो के आसपास ट्रेड कर रही थी। यह पिछले बंद भाव से करीब 2,650 रुपये की तेजी दर्शाता है। कारोबार के शुरुआती दौर में चांदी ने 2,72,202 रुपये प्रति किलो का हाई लेवल छुआ।

अगर बात करें देश के प्रमुख शहरों में सोने के खुदरा दामों की, तो 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने की कीमतों में हल्का अंतर देखने को मिला है।

दिल्ली

24 कैरेट - ₹11,42,680 (प्रति 10 ग्राम)

22 कैरेट - ₹11,30,800 (प्रति 10 ग्राम)

18 कैरेट - ₹11,07,050 (प्रति 10 ग्राम)

मुंबई

24 कैरेट - ₹11,42,530 (प्रति 10 ग्राम)

22 कैरेट - ₹11,30,650 (प्रति 10 ग्राम)

18 कैरेट - ₹11,06,900 (प्रति 10 ग्राम)

चेन्नई

24 कैरेट - ₹11,43,680 (प्रति 10 ग्राम)

22 कैरेट - ₹11,31,700 (प्रति 10 ग्राम)

18 कैरेट - ₹11,09,800 (प्रति 10 ग्राम)

कोलकाता

24 कैरेट - ₹11,42,530 (प्रति 10 ग्राम)

22 कैरेट - ₹11,30,650 (प्रति 10 ग्राम)

18 कैरेट - ₹11,06,900 (प्रति 10 ग्राम)

अहमदाबाद

24 कैरेट - ₹11,42,580 (प्रति 10 ग्राम)

22 कैरेट - ₹11,30,700 (प्रति 10 ग्राम)

18 कैरेट - ₹11,06,950 (प्रति 10 ग्राम)

पिछले कुछ दिनों से अंतरराष्ट्रीय बाजार और घरेलू मांग के चलते सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव बना हुआ है। ऐसे में अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो अपने शहर के ताजा भाव जरूर जांच लें, ताकि सही कीमत पर खरीदारी की जा सके और किसी तरह का नुकसान न हो।