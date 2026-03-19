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थम गई इस दिग्गज डायरेक्टर की सांसें, 'Doraemon' को घर-घर पहुंचाने वाले जादूगर ने दुनिया को कहा अलविदा

Edited By Updated: 19 Mar, 2026 12:53 PM

goodbye the father of doraemon legendary director shibayama passes away

बच्चों के सबसे पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर 'डोरेमोन' को घर-घर पहुंचाने वाले मशहूर निर्देशक शिबायामा त्सुतोमु (Shibayama Tsutomu) का निधन हो गया है। उनके प्रोडक्शन हाउस 'अजिया-डो एनिमेशन वर्क्स' ने 17 मार्च 2026 को आधिकारिक पुष्टि करते हुए बताया कि...

Doraemon Director Tsutomu Shibayama Death : बच्चों के सबसे पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर 'डोरेमोन' को घर-घर पहुंचाने वाले मशहूर निर्देशक शिबायामा त्सुतोमु (Shibayama Tsutomu) का निधन हो गया है। उनके प्रोडक्शन हाउस 'अजिया-डो एनिमेशन वर्क्स' ने 17 मार्च 2026 को आधिकारिक पुष्टि करते हुए बताया कि शिबायामा ने 6 मार्च को अंतिम सांस ली। वह पिछले काफी समय से फेफड़ों के कैंसर (Lung Cancer) से जूझ रहे थे।

20 साल तक संभाली डोरेमोन की कमान

शिबायामा त्सुतोमु का नाम एनीमेशन जगत में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होंने दो दशकों से भी अधिक समय तक 'डोरेमोन' टीवी सीरीज का सफल निर्देशन किया। उन्होंने इस फ्रैंचाइजी की 22 फीचर फिल्मों का निर्देशन किया जिन्होंने डोरेमोन को सिर्फ जापान ही नहीं बल्कि भारत सहित पूरी दुनिया में मशहूर बना दिया। जापान में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए उन्हें अक्सर 'नेशनल एनिमेशन के पिता' के रूप में याद किया जाता है।

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शून्य से शिखर तक का सफर

शिबायामा की एनीमेशन यात्रा 1963 में 'टोई एनीमेशन' (Toei Animation) से शुरू हुई थी। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा:

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  1. प्रमुख शोज: डोरेमोन के अलावा उन्होंने 'चिबी मारुको-चान', 'लुपिन III' और 'काइकेत्सु जोरोरी' जैसे लोकप्रिय शोज को भी अपनी दिशा दी।

  2. अपनी कंपनी: साल 1978 में उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर 'अजिया-डो एनिमेशन वर्क्स' की स्थापना की, जो आज एनीमेशन इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है।

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निजी तौर पर हुआ अंतिम संस्कार

स्टूडियो ने जानकारी दी है कि शिबायामा का अंतिम संस्कार परिवार की इच्छा के अनुसार बेहद निजी तरीके से संपन्न किया गया है। आने वाले समय में उनके प्रशंसकों और इंडस्ट्री के लोगों के लिए एक विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की जा सकती है। एनीमेशन की दुनिया में शिबायामा त्सुतोमु का जाना एक ऐसे युग का अंत है जिसने करोड़ों बच्चों को सपने देखना और दोस्ती निभाना सिखाया।

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