    सामने आई उस्मान हादी की हत्या की वजह, बांग्लादेश पुलिस ने जारी किया बयान

सामने आई उस्मान हादी की हत्या की वजह, बांग्लादेश पुलिस ने जारी किया बयान

Edited By Updated: 06 Jan, 2026 08:20 PM

hadi murder was due to political revenge says bangladesh police

बांग्लादेश पुलिस ने मंगलवार को कहा कि छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या “राजनीतिक प्रतिशोध” के कारण अवामी लीग के इशारे पर की गई थी। उसने बताया कि पुलिस ने हादी की हत्या के सिलसिले में 17 आरोपियों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप पत्र दायर किए हैं।

ढाका/नई दिल्ली : बांग्लादेश पुलिस ने मंगलवार को छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या की वजह का खुला किया। पुलिस ने बयान जारी करते हुए कहा कि छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या “राजनीतिक प्रतिशोध” के कारण अवामी लीग के इशारे पर की गई थी। उसने बताया कि पुलिस ने हादी की हत्या के सिलसिले में 17 आरोपियों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप पत्र दायर किए हैं। समाचार पोर्टल ‘टीबीएस न्यूज डॉट नेट' ने ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस (डीएमपी) की खुफिया शाखा के अतिरिक्त आयुक्त मोहम्मद शफीकुल इस्लाम के हवाले से प्रसारित खबर में कहा है, “हादी ने सार्वजनिक रैलियों और सोशल मीडिया के माध्यम से अवामी लीग और छात्र लीग की पिछली गतिविधियों की कड़ी आलोचना की थी। उनकी मुखर टिप्पणियों से छात्र लीग और उससे संबद्ध समूहों के नेता व कार्यकर्ता खासे नाराज थे।” 

PunjabKesari

17 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल 

छात्र लीग अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग का छात्र संगठन है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने अवामी लीग और उससे जुड़े संगठनों की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस्लाम ने ढाका में संवाददाताओं से बातचीत में कहा, “आरोपियों की राजनीतिक पहचान और पीड़ित के पिछले सियासी बयानों को ध्यान में रखते हुए, जांच से पता चला है कि हादी की हत्या राजनीतिक प्रतिशोध के कारण की गई थी।” उन्होंने बताया कि डीएमपी ने हादी की हत्या के सिलसिले में 17 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। 

PunjabKesari

इंकलाब मंच' के प्रवक्ता हादी (32) बांग्लादेश में जुलाई-अगस्त 2024 में हसीना के नेतृत्व वाली तत्कालीन अवामी लीग सरकार के खिलाफ आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आए थे। उन्हें पिछले साल 12 दिसंबर को ढाका में चुनाव प्रचार के दौरान सिर में गोली मार दी गई थी। हादी बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले आम चुनाव के लिए उम्मीदवार भी थे। उन्हें इलाज के लिए हवाई मार्ग से सिंगापुर ले जाया गया था। हालांकि, 18 दिसंबर 2025 को हादी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस्लाम ने बताया कि कथित शूटर फैजल करीम मसूद छात्र लीग से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ था। 

PunjabKesari

अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार

उन्होंने बताया कि हादी की हत्या के बाद मसूद और एक अन्य प्रमुख संदिग्ध आलमगीर शेख की भागने में मदद करने का आरोपी तैजुल इस्लाम चौधरी बप्पी ‘पल्लबी थाना छात्र लीग' का अध्यक्ष और अवामी लीग द्वारा मनोनीत वार्ड पार्षद था। इस्लाम के मुताबिक, हादी की हत्या के सिलसिले में अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गृह मामलों के सलाहकार जहांगीर आलम चौधरी ने सोमवार को सचिवालय में कानून-व्यवस्था संबंधी सलाहकार परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया था कि हादी हत्याकांड में अंतिम आरोपपत्र सात जनवरी को दाखिल किया जाएगा। हालांकि, पुलिस ने हादी के लिए इंसाफ की मांग को लेकर ढाका में ‘इंकलाब मंच' के विरोध-प्रदर्शनों के बीच एक दिन पहले ही आरोपपत्र दाखिल कर दिया। 

