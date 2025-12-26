EPFO Rules: एक से ज्यादा UAN मतलब भविष्य की कमाई पर बड़ा नुकसान, जानिए कैसे चुटकियों में मर्ज करें अपने खाते

Edited By Mansa Devi, Updated: 26 Dec, 2025 05:17 PM

नेशनल डेस्क: आज के दौर में नौकरी बदलना आम बात है, लेकिन नई कंपनी जॉइन करते समय पुराना UAN नहीं बताना बड़ी गलती साबित हो सकता है। कई बार ऐसा होने पर EPFO आपके नाम पर नया UAN जारी कर देता है। परिणामस्वरूप, एक ही व्यक्ति के पास दो या उससे अधिक UAN हो जाते हैं, जो EPFO नियमों के खिलाफ है।



UAN क्यों जरूरी है?

UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) एक 12 अंकों का स्थायी नंबर है, जो पूरे करियर में सिर्फ एक ही होना चाहिए। इसी नंबर से आपके सभी PF खाते जुड़े रहते हैं। अगर PF राशि अलग-अलग UAN में बंटी हुई है, तो भविष्य में नुकसान सबसे ज्यादा ब्याज का होता है। EPFO केवल सक्रिय खातों पर ही नियमित ब्याज देता है। अगर कोई खाता तीन साल से निष्क्रिय रहता है, तो उस पर ब्याज बंद हो जाता है।



टैक्स के मामले में भी खतरा

अलग-अलग UAN में बटी नौकरी की अवधि पांच साल से ज्यादा हो, तो PF निकालते समय टैक्स देना पड़ सकता है। कारण: आप पांच साल की निरंतर सेवा साबित नहीं कर पाएंगे।



क्यों बन जाता है एक से ज्यादा UAN?

अक्सर गलत जानकारी की वजह से नया UAN बन जाता है।

आधार, पैन या नाम की स्पेलिंग में अंतर

जन्मतिथि का मिसमैच

पिछली कंपनी द्वारा एग्जिट डेट अपडेट न होना



UAN मर्ज कैसे करें?