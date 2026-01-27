Main Menu

Rain/Cold Wave Alert: 13 राज्यों में तेज बारिश और तूफानी हवाओं की चेतावनी, 23 जिलों में कड़ाके की ठंड चलेंगी बर्फीली हवाएं

27 Jan, 2026

heavy rain stormy winds 13 states icy winds rain with thunder lightnin

भारत के कई हिस्सों में कल, 27 जनवरी 2026 को कुदरत का दोहरा प्रहार देखने को मिल सकता है। एक तरफ जहां हड्डियां गलाने वाली सर्दी का सितम जारी है, वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने 13 राज्यों में भारी बारिश और तूफानी हवाओं का अलर्ट जारी कर दिया है।

नेशनल डेस्क: भारत के कई हिस्सों में कल, 27 जनवरी 2026 को कुदरत का दोहरा प्रहार देखने को मिल सकता है। एक तरफ जहां हड्डियां गलाने वाली सर्दी का सितम जारी है, वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने 13 राज्यों में भारी बारिश और तूफानी हवाओं का अलर्ट जारी कर दिया है।

 1. आंधी-बारिश का संकट: 13 राज्यों पर असर

कल देश के कई हिस्सों में 50 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने और गरज-चमक के साथ बारिश होने की आशंका है।

2. उत्तर भारत में शीतलहर का कहर (Cold Wave)

उत्तर भारत के 23 जिलों में कड़ाके की ठंड और बर्फीली हवाएं चलेंगी।

  • उत्तर प्रदेश: प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, और आगरा समेत कई जिलों में भीषण ठंड रहेगी।

  • हरियाणा और पंजाब: गुरुग्राम, पानीपत, अमृतसर और जालंधर जैसे शहरों में सुबह के वक्त तेज और ठंडी हवाएं परेशान करेंगी।

  • हिमाचल: शिमला और मनाली जैसे पहाड़ी इलाकों में तापमान शून्य से नीचे (Minus) जा सकता है।

3. प्रमुख शहरों का अनुमानित तापमान (27 जनवरी)

शहर

अधिकतम तापमान

न्यूनतम तापमान

मौसम का हाल

दिल्ली

19°C

11°C

बारिश और तेज हवा

लखनऊ

23°C

12°C

भारी बारिश का अलर्ट

पटना

22°C

12°C

बादल छाए रहेंगे

शिमला

13°C

04°C

आंधी और वर्षा

मनाली

-4°C

-8°C

भारी बर्फबारी/बारिश

जयपुर

22°C

13°C

मध्यम बारिश

4. राज्यवार मुख्य बातें

  • दिल्ली-NCR: कल सुबह बारिश होने की पूरी संभावना है। इससे ट्रैफिक जाम और ठंड दोनों बढ़ सकते हैं।

  • उत्तर प्रदेश: मेरठ से लेकर झांसी तक लगभग पूरे प्रदेश में बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है।

  • उत्तराखंड और हिमाचल: पहाड़ों पर भारी बारिश और बर्फीले तूफान का खतरा है। ऊंचे इलाकों में रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है।

  • बिहार: कल पटना में बादल रहेंगे, लेकिन असली बारिश 28 जनवरी से शुरू होने की उम्मीद है।

सावधानी के लिए कुछ सुझाव:

  1. बुजुर्ग और बच्चे: ठंड और नमी से बचने के लिए गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें।

  2. यात्री: अगर आप लंबी यात्रा पर निकल रहे हैं, तो मौसम का अपडेट देखकर ही निकलें क्योंकि आंधी से पेड़ गिरने या विजिबिलिटी कम होने का डर है।

  3. किसान भाई: फसलों और अनाज को सुरक्षित स्थान पर रखें, विशेषकर जहां ओलावृष्टि की संभावना है।

