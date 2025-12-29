मेट्रो में शराब की कितनी बोतलें साथ ले जा सकते हैं? जान लें नियम

Edited By Mehak, Updated: 29 Dec, 2025 03:49 PM

नए साल के मौके पर मेट्रो में शराब ले जाने को लेकर यात्रियों को सावधानी बरतनी चाहिए। दिल्ली मेट्रो में यात्री केवल दो सीलबंद बोतलें साथ ले जा सकते हैं, जबकि एनसीआर में नोएडा की ओर केवल एक बोतल की अनुमति है। मुंबई मेट्रो में भी शराब सीलबंद होनी चाहिए...

नेशनल डेस्क : नए साल के मौके पर लोग दोस्तों और रिश्तेदारों के घर जाकर खुशियां मनाते हैं और पार्टियों का आनंद लेते हैं। इस दौरान खाने-पीने के साथ शराब का भी इस्तेमाल आम होता है। लेकिन कई लोग यह सोचते हैं कि क्या शराब की बोतल लेकर मेट्रो में यात्रा की जा सकती है और अगर हां, तो कितनी बोतलें ले जा सकते हैं। दिल्ली मेट्रो, मुंबई मेट्रो और NCR के अलग-अलग नियम हैं, जिन्हें जानना जरूरी है ताकि यात्रा के दौरान कोई परेशानी न आए।

दिल्ली मेट्रो में शराब ले जाने के नियम

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) के अनुसार, मेट्रो में यात्रा करने वाले यात्री अपने साथ सिर्फ दो सीलबंद शराब की बोतलें ले जा सकते हैं। इन बोतलों को पूरी तरह से सीलबंद और अनटैम्पर्ड होना जरूरी है। यात्रा के दौरान शराब का सेवन मना है और सुरक्षा जांच में यह नियम कड़ाई से लागू किया जाता है। अगर कोई यात्री मेट्रो में शराब पीते हुए पकड़ा जाता है, तो इसके लिए कड़ी कार्रवाई और जुर्माना हो सकता है।

दिल्ली से एनसीआर यात्रा पर विशेष नियम

अगर कोई व्यक्ति दिल्ली से NCR यानी नोएडा या फरीदाबाद की ओर यात्रा कर रहा है, तो आबकारी नियम अलग होते हैं:

नोएडा (उत्तर प्रदेश): आप केवल एक शराब की बोतल साथ ले जा सकते हैं।

आप केवल एक शराब की बोतल साथ ले जा सकते हैं। फरीदाबाद/हरियाणा: हरियाणा की आबकारी नीति के अनुसार अलग नियम लागू होते हैं।

इसलिए, दिल्ली से NCR यात्रा करने वाले यात्रियों को अपनी गंतव्य राज्य की आबकारी नीति के बारे में पहले से जानकारी लेनी जरूरी है।

मुंबई मेट्रो में शराब के नियम

मुंबई मेट्रो (MMRCL/MMMOCL) में भी शराब ले जाने की अनुमति है, लेकिन दिशा-निर्देशों के अनुसार:

शराब की बोतल सीलबंद होनी चाहिए।

मेट्रो में शराब का सेवन करना कानूनन मना है।

कितनी बोतलें ले जा सकते हैं, इसकी संख्या स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह ध्यान रखें कि शराब पीते हुए यात्रा करना सुरक्षा नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।

सुरक्षा और सावधानी

शराब की बोतल के साथ मेट्रो में यात्रा करते समय यात्रियों को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि बोतल पूरी तरह सीलबंद हो और शराब का सेवन मेट्रो में न किया जाए। साथ ही, NCR या अन्य राज्यों की यात्रा कर रहे हों तो स्थानीय आबकारी नियमों के अनुसार ही बोतलें साथ लें। नियमों का पालन करने से न केवल कानूनी परेशानी से बचा जा सकता है, बल्कि आपकी और अन्य यात्रियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है।



