    3. | Silver Crash : पहली बार 2.50 लाख के पार पहुंची थी चांदी, अब अचानक एक घंटे में आ गई इतनी बड़ी गिरावट

नेशनल डेस्क : सोमवार को चांदी की कीमतों में जोरदार गिरावट देखने को मिली। भू-राजनीतिक तनाव में कमी और रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर सकारात्मक संकेतों के बीच निवेशकों का रुझान जोखिम वाले निवेश की ओर बढ़ा, जिसका असर सुरक्षित निवेश मानी जाने वाली चांदी पर पड़ा।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच हुई सकारात्मक बातचीत से बाजार में भरोसा बढ़ा। इसका नतीजा यह रहा कि Multi Commodity Exchange (MCX) पर चांदी की कीमत महज एक घंटे के भीतर करीब 21,000 रुपये प्रति किलो टूट गई और यह 2,33,120 रुपये प्रति किलो के नीचे आ गई। यह गिरावट ऐसे समय में आई, जब कुछ ही समय पहले चांदी ने 2,54,174 रुपये प्रति किलो का अब तक का सबसे ऊंचा स्तर छुआ था।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी दिखा उतार-चढ़ाव

वैश्विक बाजार में भी चांदी की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला। सोमवार को शुरुआती कारोबार में चांदी पहली बार 80 डॉलर प्रति औंस के स्तर तक पहुंची, लेकिन मुनाफावसूली के चलते इसके दाम गिरकर करीब 75 डॉलर प्रति औंस पर आ गए। हालांकि कीमतों में गिरावट के बावजूद निवेशकों का रुझान चांदी की ओर बना हुआ है और इसे अभी भी एक मजबूत निवेश विकल्प माना जा रहा है।

इससे पहले क्यों रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंची थी चांदी?

इससे पहले सोमवार को वायदा बाजार में चांदी ने लगातार छठे सत्र में तेजी दर्ज की थी। मजबूत वैश्विक संकेतों और निवेशकों की भारी खरीदारी के कारण एमसीएक्स पर मार्च 2026 डिलीवरी वाले चांदी अनुबंध की कीमत करीब 6 प्रतिशत उछलकर 2,54,174 रुपये प्रति किलो के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मजबूती के चलते व्यापारियों ने बड़े पैमाने पर खरीदारी की, जिससे कीमतों को मजबूत समर्थन मिला।

सोने की कीमतों में भी तेजी बरकरार

चांदी के साथ-साथ सोने की कीमतों में भी तेजी देखने को मिली। एमसीएक्स पर फरवरी 2026 डिलीवरी वाले सोने का भाव 357 रुपये की बढ़त के साथ 1,40,230 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। इससे पहले सोना 1,40,465 रुपये प्रति 10 ग्राम का रिकॉर्ड स्तर भी छू चुका है।

वैश्विक बाजार में कीमती धातुओं की चमक

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी कीमती धातुओं की मजबूती बनी रही। कॉमेक्स पर सोने का वायदा भाव बढ़कर 4,536.80 डॉलर प्रति औंस के नए रिकॉर्ड पर पहुंच गया। वहीं, चांदी का वायदा भाव भी करीब 7 प्रतिशत की तेजी के साथ 82.67 डॉलर प्रति औंस के सर्वकालिक उच्च स्तर तक पहुंच गया।

